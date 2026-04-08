Cucho explica la situación del penalti con Abde en el Braga-Betis: "Estaba dicho de antes quién lo cobraba y me tocaba a mí"

Uno de los jugadores del Real Betis Balompié que pasó por zona mixta al término del empate en Braga fue Cucho Hernández. El ariete colombiano analizó el encuentro, las llegadas del conjunto verdiblanco y la decisión de Pellegrini de que él tirara el penalti que le hicieron a Abde.

¿Cómo valoras el empate del Betis, qué te ha parecido el partido?: "Creo que es un resultado positivo, sabiendo que era un partido de 180 minutos, tenemos la posibilidad ahora de cerrarlo en casa con nuestra gente y creo que estoy muy confiado y que lo vamos a conseguir, más no relajado por supuesto, sabemos y vimos hoy que es un equipo que juega bien, que trata bien la pelota, que tiene una idea de juego bastante clara, así que sabemos que no va a ser fácil, pero que en casa lo tenemos que hacer.

¿Qué ha pasado en el penalti?: "No, no ha pasado nada, son cuerdas del fútbol, este es el fútbol de élite, al final yo entiendo a Abde, él busca el penalti, hace un buen partido, quiere culminar su partido con un gol y es entendible completamente, antes del partido está dicho quién lo cobra, me he tocado a mí, fue un momento en el que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está, es el fútbol de élite, yo lo entiendo a él, él debe entenderme a mí también, soy el delantero y si el delantero no patea los penaltis en tu equipo, está falta de confianza y yo tengo mucha confianza para marcar".

Falta de creación en últimos metros: "Bueno, no sé si es falta de creatividad, estamos teniendo ocasiones de gol, hemos tenido tres o cuatro ocasiones hoy de gol, y tener cuatro ocasiones en el primer tiempo está bastante bien, es cierto que en el segundo tiempo de cada portería no tienen muchas oportunidades, pero siempre con el margen de mejora, tiene razón que en una parte debemos culminar mejor la jugada, pero creo que estamos creando y bueno, tenemos todo por delante por conseguir, creo que es un buen resultado y vamos a conseguir un en casa".

Betis a la contra mejor que en el primer tiempo: "Es que depende de cómo va el partido, cada partido es diferente, al final ellos te agarran muy bien la pelota, pero te dejan unos espacios grandes y creo que los aprovechamos bien, pero nos faltó ese toque final para meter el gol, creo que supimos en el segundo tiempo defender, bloqueo medio, bloqueo bajo, tenemos que aguantar porque al final son partidos de 180, te vuelven loco, te meten un gol y se te complica la serie, así que creo que después del empate supimos ser inteligentes sabiendo que queda partido de casa y vamos a afrontarlo con mucha ganas".

Valoración de lo sucedido con Deossa: "Son cosas extra futbolísticas que al final no suman, no vale la pena hablar de eso, creo que hoy ha entrado y ha vuelto a sumar minutos, creo que es con lo único que nos tenemos que quedar de él, de que supere pronto todo lo que está pasando, no aporta ni a él ni al equipo, creo que tenemos que estar enfocados en Europa League, en Liga, conseguir los objetivos y ya está".