Real Betis Balompié
Isco habla de su lesión antes del Braga-Betis: "Sigo teniendo molestias, pero ya estoy viendo la luz"
"Tenía ganas de volver otra vez al ambiente de vestuario, de estar cerquita de mis compañeros, de ir mejorando, de ir recuperando sensaciones"
Isco Alarcón ha viajado con el Real Betis Balompié a Braga. El capitán del equipo verdiblanco no se ha querido perder un desplazamiento clave e histórico para la disputa de la ida de los cuartos de final de la Europa League. Afronta sus últimas semanas como dijo Ángel Haro antes de reaparecer, pero ya trabaja de forma parcial con sus compañeros y es un pilar en el vestuario.
El de Arroyo de la Miel ha atendido a los medios del club en la previa destacando la felicidad que tiene por volver a estar con el grupo y hablando de cómo ha sido todo el proceso de su lesión.
Feliz por estar de vuelta: "Sí, la verdad que tenía ganas de volver otra vez al ambiente de vestuario, de estar cerquita de mis compañeros, de ir mejorando, de ir recuperando sensaciones. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de la temporada donde tenemos que estar más unidos que nunca. Llega el momento donde nos jugamos las cosas más bonitas de la temporada y creo que es momento de estar juntos y la verdad que me apetecía mucho estar aquí cerquita del equipo".
Qué le queda a Isco: "Bueno, voy mejorando. La verdad que está siendo un proceso muy difícil, en el que aún todavía sigo teniendo molestias, pero bueno, ya estoy viendo un poquito la luz, que bueno, que falta me hacía y nada, con ganas de ayudar al equipo desde dentro, pero bueno, como todavía no puede ser, pues aportar mi granito de arena en el vestuario y nada, con mucha ilusión para el partido de mañana y para lo que resta de temporada".
Valoración de la eliminatoria: "Sí, bueno, yo lo que he dicho, con mucha ilusión todos, con ganas de seguir haciendo historia. Llega el momento importante de la temporada, como he dicho, y la verdad que yo siempre he confiado en este equipo. Lo tenemos en nuestras manos y ojalá podamos ser capaces de dar ese pasito adelante que necesitamos para pasar de eliminatoria".
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