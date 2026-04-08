Manu Fajardo destaca las fortalezas del Braga: "Es uno de los equipos europeos que más me gustan con balón, similar a Celta o Elche"

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro en Braga en el Estadio Municipal. El de Dos Hermanas analizó el encuentro europeo y repasó nombres propios del vestuario como la vuelta de Isco o los asuntos de Cédric Bakambu y Nelson Deossa.

Sensaciones del partido: "La verdad que con buenas sensaciones. Después del último encuentro liguero frente al Espanyol, donde el equipo en fase defensiva sin balón, llevó a cabo uno de los partidos más completos de la presente temporada, también en fase ofensiva ante un rival que siempre te exige capaz de generar ocasiones. Desafortunadamente no encontramos el camino del gol, pero volvimos a tener buenas sensaciones en ambas fases de los juegos y afrontamos el partido de mañana con muchísimos positivismos".

Isco con sus compañeros: "Totalmente, al 200%, poderle ver cada vez más integrado dentro del trabajo, en la ciudad deportiva, verle ya dentro de la expedición, formar parte de los rondos o de entrenamientos parciales, la verdad que para nosotros significa mucho, no por todo lo que nos da a nivel futbolístico, sino también por lo que representa dentro del vestuario".

Sanción a Bakambu: Respecto a Cédric Bakambu, el presidente, como máximo responsable de la entidad, ya se ha pronunciado en el día de hoy, antes de partir hacia Braga, hacia Porto, y poco más que añadir. No creo que al final sea positivo llevar a cabo distintos canales de comunicación, así que en base a lo que ha comentado nuestro presidente, pues así es".

Cómo está el Betis psicológicamente tras los últimos resultados: "La verdad que bien, ¿no? Al final, bueno, el nivel de madurez de la plantilla, de compromiso, de ilusión también para afrontar lo que viene, la verdad que es alto. Obviamente al final, el no ganar te jode a nivel mental. Creo que después del derbi, de irnos al descanso 2-0 y terminar el partido empatando. A partir de ahí, el partido frente al Sevilla siempre es un partido que te marca para los siguientes encuentros. No hemos terminado de sacar los tres puntos en competición liguera, pero como decía en la primera pregunta que he respondido, las sensaciones frente al Espanyol fueron muy buenas y creo que en esa línea tenemos que seguir".

Europa League o entrar en Champions: "Creo que tal como se ha puesto la clasificación o esa posible quinta plaza que da lugar al Champions, después de estar todo el año ahí, en esos puestos, pues sería una pena perderla. Pero nos tenemos que afianzar a ella y, ¿por qué no?, también luchar por llegar de nuevo a una final. Así que me quedo con las dos".

Fortalezas del Braga: "La verdad es que el Braga es uno de los equipos, a nivel de Europa, que más me gusta con balón. Un equipo en ataque posicional similar a rivales que nos hemos enfrentado en liga. Celta de Vigo, Elche, que siempre encuentra a hombres libres en tres cuartos de campo. Equipo muy vertical, que llega bien a líneas de fondo con los dos carriles y tienen una baja significativa, la de Zalazar, pero que aún así tiene jugadores de mucho pie y buen talento en tres cuartos de campo".

"Cuando ha tenido continuidad ha demostrado qué clase de jugador es, ahora toca arroparle y no soltarle la mano, estoy convencido de que Nelson tiene muchas alegrías que dar al beticismo"

Exigencia de la afición: "Es bueno, ¿no?, que el listón esté alto, que la exigencia cada vez sea mayor. Siempre comentamos que no hay que olvidar de dónde venimos, de nuestra historia más reciente, pero creo que el beticismo está en su derecho de exigirle al equipo y que es bonito soñar con cuotas altas".

Casi 2.000 béticos en Braga: "Lo de esta afición es una locura. Bueno, al final poco podemos añadir ya a la afición del Betis. No la vamos a descubrir ahora. Si llenaba los campos en Burgos, en Salamanca, en Almendralejo, en Santander, ¿cómo nos va a venir a robar a su Betis en una eliminatoria de cuartos de final? Al final tenemos el gran placer de representar a la mejor afición del mundo".

Deossa: "Bueno, está tranquilo, ¿no? Creo que Nelson cada vez está madurando más. Al final viene de un fútbol y de un país totalmente diferente al nuestro, con una cultura totalmente diferente. Nos movemos en una industria donde siempre se prioriza la inmediatez en cuanto al rendimiento. Creo que cuando ha tenido un poco de continuidad ha demostrado qué clase de jugador es. Así que nada, ahora toca arroparle y no soltarle la mano, seguir ayudándole porque estoy convencido que Nelson tiene muchas alegrías que dar al beticismo".

Compromiso en la plantilla: "La verdad que muy ilusionado, con muchísimo compromiso también. Ellos son conscientes al 200% de que por primera vez en nuestra historia vamos a disputar aquí mañana unos cuartos de final en Europa League. Y también nosotros, que tenemos la gran suerte de estar con ellos en el día a día, pues les hacemos ver de todo lo que supone para la institución un partido como el de mañana".