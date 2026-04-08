Las notas de los jugadores del Betis en Braga en Europa League: si hay problemas, llamen al Cucho

El Real Betis Balompié empató en la ida de cuartos de final de la Europa League en Braga ante un conjunto luso que se adelantó en los primeros minutos por medio de Grillitsch. Sería Cucho Hernández quien devolvería las tablas definitivas en el segundo tiempo con un penalti que transformó que le hicieron a Abde. La Cartuja dictará sentencia y conocerá a uno de los cuatro finalistas de la competición.

Las notas de los jugadores del Betis

(6) Manuel Pellegrini: decidió comenzar con Fornals en banda para buscar tener un cuarto centrocampista pero Fidalgo no aportó lo esperado en la mediapunta y en la banda el castellonense, tras 90 minutos y fatigado vs Espanyol, acabó perdido. Cuando Fornals regresó al centro en la segunda mitad y salió Antony, Cucho también era otro y Abde tenía un lanzador para correr. Buen resultado en la ida para trabajar la vuelta en casa. Le dio minutos al final a menos habituales y varios demostraron por qué tienen pocos minutos. El gol, un fallo de pizarra, Pellegrini por no colocar nadie en el primer palo.

Titulares

(5) Pau López: en el gol de Grillitsch quizás pudo hacer algo más. Luego salvó bien en llegadas de Pau Víctor y Horta.

(4) Aitor Ruibal: en contextos de máxima exigencia, de jugar rápido y entender el juego de posición se pierde como lateral y le cuesta aportar en salida. Más allá de ello, cerró su carril y sí es verdad que no tuvo su mejor día con balón. Trabajó sin cesar.

(7) Marc Bartra: dos buenas acciones defensivas en el primer tiempo cortando a Moutinho y Gabri Martínez. Anotó un gol en fuera de juego en el 7'. Atento y mandando en la defensa con algún error en salida. Mejoró mucho en la segunda mitad. Solvencia a campo abierto.

(4) Natan de Souza: vio la tarjeta en el segundo tiempo y se perderá la vuelta. Salvó un gol con la cabeza y ayudó a Bartra a disipar el peligro en el área de Pau. Bien en los cuerpeos. Regaló el 1-0 junto a Ricardo no tapando el primer palo.

(4) Ricardo Rodríguez: un bloqueo le hicieron en el 5' y gol del Braga. Muy endeble en la acción. Alguna acción de peligro también llegó por no cerrar bien su costado. Con balón, siempre al de verde.

(4) Sofyan Amrabat: sin rayar a un nivel excelso, es el sostén del Betis y en el primer tiempo lo aguantó y lo ordenó. La amarilla a los diez minutos lo condenó para irse en el descanso. A veces ir con suficiencia a los duelos sale cruz, y hoy le pasó en Portugal.

(4) Marc Roca: le faltó entenderse en ocasiones con Amrabat para que el equipo no se partiera al ir a presionar y dejaron un hueco importante a sus espaldas. Superado y sin ser importante en la creación.

(5) Pablo Fornals: Pellegrini apostó por ponerlo en la derecha tras acabar fatigado contra el Espanyol y el Betis lo notó hasta el punto de que perdió a su constructor habitual del ataque. En el segundo tiempo, en su sitio, mejoró.

(3) Álvaro Fidalgo: en su cabeza hay fútbol, pero lo ejecuta a un ritmo algo inferior al necesario en Europa y más jugando de mediapunta. No aceleró ataques, no retuvo la pelota y no fue el canalizador del juego. Mejoró el Betis cuando dio un paso atrás y Fornals al frente.

(5) Ez Abde: no empezó con la chispa que acostumbra y sin ayudas se vio solo en varios intentos al desbordar, pero en la segunda parte, con espacios y con Antony también desequilibrando en la derecha encontró más huecos para correr. En una gran contra forzó el penalti del gol de Cucho.

(8) Cucho Hernández: cuando más lo necesitaba el Betis apareció. Un balón tuvo para anotar y acabó en la red desde los once metros. Pellegrini no le quiso dar el penalti a Abde, lo asumió el colombiano y lo mandó a guardar. Buen tanto para ganar confianza en el plano personal además de los innumerables detalles técnicos y tácticos que tiene. Mejor con Antony que sin él.

Suplentes

(7) Antony: mejoró al Betis. En la primera arrancada metió al equipo arriba y cambió el guion de la segunda mitad. Soltó perfecto al Cucho el balón en la contra del gol de penalti. Hoy sí fue importante y pudo ser muy decisivo en un tiro final que se le fue por poco.

(6) Sergi Altimira: equilibró al Betis y ayudó a que el equipo no se partiera en dos.

(4) Nelson Deossa: intentó muchas cosas y ninguna le salió. Quiso agradar en el momento que más discutido estaba y tras cuatro partidos sin jugar. Tiene condiciones y cuando arranca es muy difícil pararlo. En la vuelta puede ser buen revulsivo si el partido se abre.

(4) Rodrigo Riquelme: intranscendente, como su temporada.

(5) Chimy Ávila: alguna buena presión que provocó que la perdiera el Braga.