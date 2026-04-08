Real Betis Balompié
Pellegrini analiza el empate del Betis en Braga: "El equipo tuvo personalidad en el primer tiempo tras el gol en contra"
"Falta por decidir en casa, traer un empate de visita es un buen resultado, no decisivo, en un partido bastante extraño, se pusiera en ventaja con un gol que no vi nunca, con un córner por bajo pero las cosas pasan"
Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció tras el empate en Braga en la ida de cuartos de Europa League. El santiaguino repasó el empate en tierras lusas y habló sobre las opciones en la competición.
Valoración: "Falta por decidir en casa, traer un empate de visita es un buen resultado, no decisivo, en un partido bastante extraño, se pusiera en ventaja con un gol que no vi nunca, con un córner por bajo pero las cosas pasan. Son un equipo bien dotado técnicamente pero luego hicimos un buen primer tiempo y tuvimos muchas llegadas, aunque sin convertir. El segundo fue igualdo sin muchas llegdadas pero por suerte en una buena jugada llegó un penalti que nos permitió empatar el partido"
Falta de efectividad: "Son momentos que pasan durante el curso, nos pasa ahora. por eso quede conforme con lo hecho en el primer tiempo. No es facil partir con desventaja pero después de eso fue un tiempo complot, con creación y las ocasiones que tuvimos. El futbol es así, en el momento que menos llegamos pudimos convertir en esa jugada".
Cambio de juego entre tiempos: "Depende de qué momentos del partido. En el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco, más no se puede pedir salvo convertir los goles. En el segundo fue complicado, la creatividad menor, pero en términos generales siempre se puede mejorar. Jugamos contra un equipo que tiene buen manejo técnico".
Lo importante: "Primero me quedo con la personalidad del primer tiempo, mucho más cuando jugamos a los tres minutos, el equipo absorbió el gol y mejoró, en ese aspecto el resultado es bueno, no decisivo, los jugadores se asocian bien y tenemos que tener buena seguridad defensiva. Un empate de visita es bueno pero no nos da la clasificación asegurada".
Cambiamos la forma de jugar: "En el primer tiempo buscamos cuatro mediocampistas con Pablo en la derecha y nos permitió tener más dominio y ocasiones para convertir. Hacer el cambio de Antony fue más que nada por la tarjeta de Amrabat, no podíamos arriesgarnos y metimos a Pablo por el medio. Llegamos menos pero empatamos".
Decisión en el lanzamiento del penalti: "No, el designado es Cucho y lo hizo él".
Antony: "Creo que no puede sorprender cuando viene en el último tiempo jugando con molestias y dos seguidos le cuesta mucho, era un partido importante, no decisivo, falta la vuelta en casa. Tenemos un planttel capaz de tener al equipo vigente en las dos competiciones. Bellerín también era arriesgarlo hoy y estimoamo
Actuación de Fidalgo y segundo tiempo con contras: "Creo que Álvaro con Pablo van alternando con Sofyan por detrás y así están sueltos por delante. Hoy día Pablo jugó por derecha porque ellos tienen un lateral muy adelantado y lo podía tomar en marca. Luego por características son más explosivos o derechos. La tuvo Antony al final. Son las características de los jugadores las que hacen que juegue el equipo de una u otra manera".
A tres partidos de una final: "Tengo la sensación de centrarnos en osasuna. Europa League es muy importante pero se puede perder la final y tenemos que buscar Europa vía Liga. Luego centrarnos en el partido de vuelta para pensar en semifinales y luego seguir vigentes en ambas competiciones. No se ha hecho antes, ilusiona mucho y estamos muy centrados en lograrlos. Nos centramos en Osasuna".
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