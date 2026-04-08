El Betis se encomienda a Pellegrini y a sus jugadores en una cita histórica en Braga

Una y otra vez ha repetido Manuel Pellegrini que si el Real Betis Balompié ha alcanzado los cuartos de Europa League por primera vez en su historia ha sido gracias a los jugadores. El santiaguino confía en ellos como Ángel Haro lo hace en el Ingeniero, pieza central del desarrollo bético en estos años.

Ahí estará la fortaleza del conjunto verdiblanco, que saltará este miércoles 8 de abril al Estadio Municipal de Braga para empezar a mandar en una eliminatoria que se antoja complicada.

Pellegrini reconoce la ilusión que existe de avanzar en el viejo continente, pero deja claro que "si podemos dejar la portería en blanco, mejor", recordando que el estilo del Betis es el de "buscar la portería rival y hacer un partido completo en ataque y defensa y con personalidad".

Alineación del Real Betis Balompié

En esa búsqueda de la solidez defensiva ante el Sporting de Braga de Carlos Vicens, el máximo encargado de que ello se consiga será Pau López. Vuelve el gerundense a la portería y puede estar escudado por Aitor, Llorente, Natan y Ricardo en un estadio que conocen los verdiblancos de algún amistoso hace muchos años, pero que visitan de forma oficial por primera vez.

Marc Roca, que habló con Pellegrini y estará en el doble pivote no se ha andado con rodeos: “Cuando estás en cuartos quieres ganar, es la realidad". Al lado del de Vilafranca del Penedès puede entrar Sergi Altimira para contener más de inicio a los lusos, o que Fidalgo y Fornals formen como interiores por delante de Roca.

El análisis de Marc Roca sobre el SC Braga "Si están en cuartos es por méritos propios. Lo hemos analizado ya, le gusta salir desde atrás, generar superioridades y tener el balón. Es un equipo complicado que atraviesa un buen momento, queremos que sea un punto de inflexión, cambiar de resultados, la plantilla está con mucha confianza y seguro que lo conseguimos".

Deossa, Antony y Abde en la previa del Braga-Betis / HUGO DELGADO / EFE

Ahí estará una de las claves del once bético en Braga, que sí que será muy reconocible en fase ofensiva. Antony, Abde y Cucho Hernández llevan 32 goles entre los tres, diez en la Europa League.

"Hay que ir paso a paso para conseguir el objetivo, pero creo que tenemos un equipo muy bueno con la capacidad de superar eliminatorias, llegar a la final y ojalá ganarla", manifestaba Marc Roca. No le falta razón al centrocampista del Betis, pero para lograrlo los primeros 90 minutos en Portugal serán clave.

Llegan los verdiblancos con seis partidos sin ganar en Liga, habiendo tenido que remontar al Panathinaikos y, por todo ello, un resultado positivo cambiaría la dinámica de un equipo que ya ha superado su techo en la competición y que quiere seguir agrietándolo hasta tocar el cielo en Estambul.

El Estadio Municipal de Braga mide al Betis, a un Betis que quiere crecer en Europa, en la temporada y darle una alegría a los casi 2.000 aficionados que lo arroparán en el norte de Portugal. Todos encomendados a los jugadores y a Manuel Pellegrini y como bien señaló Ángel Haro, "ahora mismo tenemos que tener grabado a fuego la palabra ganar, porque todo lo que no sea ganar puede hacer que una temporada, que es ilusionante, pase a ser decepcionante".