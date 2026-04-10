Alineación probable del Betis ante Osasuna: las rotaciones de Pellegrini en El Sadar

Club Atlético Osasuna en El Sadar será el siguiente rival del Real Betis Balompié en LaLiga EA Sports. La jornada 31, retro, llega para los verdiblancos entre medias de la eliminatoria de cuartos de final de Europa League, cuyo primer partido en Portugal ante el Sporting de Braga se saldó con un 1-1.

La preparación para el feudo rojillo comenzó en clave bética el jueves, siendo tres las sesiones que tendrán los de Manuel Pellegrini -les resta la del sábado aún y tras la que hablará el Ingeniero- para aparcar el enfrentamiento del próximo jueves en el viejo continente y centrarse en volver a ganar en el campeonato nacional, donde ya acumula seis duelos sin conocer la victoria, algo que ha provocado que la pelea por afianzar la quinta plaza vuelva a ser ardua.

Para mantener un lugar de privilegio que puede dar acceso a la Champions League, evitar que el Celta se adelante y que la Real Sociedad se acerque, Manuel Pellegrini deberá rotar lo justo en Pamplona.

Alineación del Real Betis Balompié

Los cuatro posibles cambios de Pellegrini respecto al once del Betis-Espanyol

No hay mucho que Manuel Pellegrini pueda tocar para lograr una importante y necesaria victoria en El Sadar. El técnico chileno, que le dio minutos en Braga a varios de los menos habituales en los estertores del encuentro, tiene el reto de recuperar para la causa a los máximos posibles para un final de temporada que puede ser muy ilusionante.

En portería, vuelve LaLiga y lo hace con ella Álvaro Valles, o debería si continúa lo visto en jornadas anteriores. Las novedades respecto al once que empató en casa ante el Espanyol pueden llegar en la defensa. Mientras que Bellerín, que descansó en Portugal, estará de nuevo en la derecha, la pareja en el eje esta vez de Diego Llorente será Natan -vio amarilla en la ida de cuartos de final y será baja en la vuelta- y el lateral zurdo Ricardo Rodríguez.

El acompañante que mejor casa con Sofyan Amrabat, que jugó 45 minutos en Braga tras no arriesgar Pellegrini al estar con amarilla, es Sergi Altimira. El de Cardedeu formaría de inicio en el doble pivote, con la duda en la mediapunta si el Ingeniero le da descanso a Pablo Fornals. El castellonense, precisamente, fue clave en el triunfo de la campaña pasada a domicilio ante Osasuna en un choque al que el Betis llegó con la lesión de Lo Celso días antes y sin Isco ni William.

Es ahora el rosarino, Lo Celso, quien puede reaparecer en esta temporada tras caer lesionado el 22 de enero de 2026 en Atenas ante el PAOK. Dos meses y medio después el argentino puede tener minutos si Pellegrini estima que ya está para volver y lo incluye en convocatoria. Sus últimas sesiones con el grupo hacen indicar ello.

Antony, apercibido con cuatro tarjetas al igual que Aitor y Chimy, partirá de inicio en la derecha y Abde en la izquierda, con Cucho Hernández, a priori, en la punta de lanza. Si el técnico verdiblanco opta por darle descanso al colombiano, es Chimy quien, en un escenario que le motiva y en el que anotó LaLiga pasada, puede ser su sustituto.