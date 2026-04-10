CA Osasuna-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié comenzó este pasado jueves tras empatar en Braga su preparación para la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Le toca al conjunto de Manuel Pellegrini visitar a Club Atlético Osasuna en El Sadar, un estadio que en los últimos años ha estado a la altura y ha conseguido buenos resultados.

Después de firmar tablas en el Municipal de Braga en la ida de cuartos de la Europa League, los verdiblancos regresaron a Sevilla el mismo miércoles de partido para ganar sesiones de cara al choque contra los de Alessio Lisci, quinto en la tabla como mejor local con 28 puntos en 14 duelos y sólo dos perdidos, ambos en 2025.

Altas y bajas en el Betis para medirse a Osasuna

Isco Alarcón cada día está más cerca de reaparecer. El de Arroyo de la Miel, que reconoció que tenía molestias todavía, se deja ver ya en los partidillos con sus compañeros durante los entrenamientos y acumula entrenamientos. Será el mismo capitán del Betis quien diga cuándo está listo para volver al verde.

Además de Isco, baja para El Sadar mientras que sigue realizando sesiones parciales, Ángel Ortiz y Junior Firpo están en la enfermería, debiendo volver antes el lateral diestro que el zurdo, al que no se espera durante unas semanas.

Los que sí están son tanto Cédric Bakambu, que entrena con normalidad después de dilatarse su vuelta de Congo, como Giovani Lo Celso. El mediapunta de Rosario podría tener minutos ante Osasuna en la segunda mitad y volver a los terrenos de juego después de perderse los últimos 15 partidos tras lesionarse en Grecia ante el PAOK.

Chimy Ávila celebra tras anotar durante el encuentro de la Liga 24/25 en el partido entre Osasuna y Betis en El Sadar / Jesús Diges / EFE

Horario del partido entre Osasuna y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Pamplona para medirse al Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci en la jornada 31 de LaLiga EA Sports este domingo 12 de abril a partir de las 14:00 en El Sadar.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo osasunista, el conjunto de Manuel Pellegrini ha vencido en cuatro de sus cinco últimas visitas. El encuentro de la pasada campaña en la jornada 10 terminó con 1-2 en el marcador con goles de Vitor Roque y Chimy Ávila para el Betis y de Lucas Torró para Osasuna.

Dónde ver por televisión el Real Madrid-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.