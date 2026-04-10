Real Betis Balompié
CA Osasuna-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
El Betis, tras empatar en Braga en la ida de cuartos de Europa League, se prepara para visitar a Osasuna en El Sadar con las bajas de Isco, Ángel Ortiz y Junior Firpo
El Real Betis Balompié comenzó este pasado jueves tras empatar en Braga su preparación para la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Le toca al conjunto de Manuel Pellegrini visitar a Club Atlético Osasuna en El Sadar, un estadio que en los últimos años ha estado a la altura y ha conseguido buenos resultados.
Después de firmar tablas en el Municipal de Braga en la ida de cuartos de la Europa League, los verdiblancos regresaron a Sevilla el mismo miércoles de partido para ganar sesiones de cara al choque contra los de Alessio Lisci, quinto en la tabla como mejor local con 28 puntos en 14 duelos y sólo dos perdidos, ambos en 2025.
Altas y bajas en el Betis para medirse a Osasuna
Isco Alarcón cada día está más cerca de reaparecer. El de Arroyo de la Miel, que reconoció que tenía molestias todavía, se deja ver ya en los partidillos con sus compañeros durante los entrenamientos y acumula entrenamientos. Será el mismo capitán del Betis quien diga cuándo está listo para volver al verde.
Además de Isco, baja para El Sadar mientras que sigue realizando sesiones parciales, Ángel Ortiz y Junior Firpo están en la enfermería, debiendo volver antes el lateral diestro que el zurdo, al que no se espera durante unas semanas.
Los que sí están son tanto Cédric Bakambu, que entrena con normalidad después de dilatarse su vuelta de Congo, como Giovani Lo Celso. El mediapunta de Rosario podría tener minutos ante Osasuna en la segunda mitad y volver a los terrenos de juego después de perderse los últimos 15 partidos tras lesionarse en Grecia ante el PAOK.
Horario del partido entre Osasuna y el Betis
El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Pamplona para medirse al Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci en la jornada 31 de LaLiga EA Sports este domingo 12 de abril a partir de las 14:00 en El Sadar.
En los cinco encuentros más recientes en el feudo osasunista, el conjunto de Manuel Pellegrini ha vencido en cuatro de sus cinco últimas visitas. El encuentro de la pasada campaña en la jornada 10 terminó con 1-2 en el marcador con goles de Vitor Roque y Chimy Ávila para el Betis y de Lucas Torró para Osasuna.
Dónde ver por televisión el Real Madrid-Real Betis Balompié
El encuentro entre el Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
- La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
- La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
- El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
- Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
- Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
- A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
- Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía