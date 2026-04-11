Lo Celso podría reaparecer en El Sadar en el Osasuna-Betis

La última sesión semanal del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol este sábado ha contado nuevamente con la presencia de Giovani Lo Celso. Tras empatar en casa del Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League, los de Manuel Pellegrini completaron una sesión de recuperación y un entrenamiento completo en vísperas de una jornada clave ante Osasuna en El Sadar para afianzarse en la quinta plaza.

Los verdiblancos vienen de vivir una tarde europea de la que salió con un buen resultado para la vuelta, pero en un momento de resultados en Liga que preocupa para conseguir el objetivo. Desde la victoria a domicilio frente al Mallorca el 15 de febrero, los de Heliópolis no han vuelto a ganar en competición doméstica. Por aquel entonces, habían conseguido un colchón de diez puntos sobre el octavo clasificado. Ahora, tras encadenar seis jornadas sin sumar tres puntos, el equipo ve peligrar la quinta plaza que, a día de hoy, clasifica a la Champions League.

Buenas noticias de cara a la convocatoria

La principal novedad de los últimos días fue el tan ansiado regreso de Isco. La semana pasada, en los preparativos de una tarde histórica en clave Betis, se pudo ver al malagueño ejercitarse con el grupo durante una parte del entrenamiento. No obstante, todo apunta a que todavía el regreso del mediapunta está lejos de ocurrir. Desde el club son cautelosos con su recuperación y el mismo jugador declaró continuar con molestias que le impiden entrenar con normalidad.

Julio Cardeñosa, presente en el entrenamiento del Betis La figura clave del Betis ganador de la Copa del Rey de 1977, Julio Cardeñosa, se dejó ver a sus 76 años dialogando con Manuel Pellegrini y todo el cuerpo técnico en el entrenamiento del Betis previo al choque contra Club Atlético Osasuna en El Sadar en esta jornada 31, denominada jornada retro.

Sofyan Amrabat y Marc Roca en el entrenamiento del Betis previo al partido de Liga contra Osasuna en El Sadar / Álex Mérida

Quien si volverá a una convocatoria del Real Betis Balompié casi tres meses después será Giovani Lo Celso. El argentino sufrió una rotura muscular en el segundo tiempo ante el PAOK -completó sólo tres minutos- que lo ha llevado a estar lejos de los terrenos de juego un tiempo prolongado, algo que incluso significó su descarte para la lista de las eliminatorias de la Europa League.

Ahora, tras una lenta recuperación, el 20 verdiblanco es uno más con el grupo y todo hace indicar que estará en El Sadar. Además del citado Isco, todavía ultimando su vuelta, Ángel Ortiz y Junior Firpo tampoco irán a pamplona. Respecto al rosarino, no se espera que actúe de inicio, pero sí puede tener minutos en el segundo tiempo. Será Pellegrini quien, en la rueda de prensa previa de este sábado, aclare el estado de todos los jugadores de la plantilla.