Pellegrini confirma la vuelta de Lo Celso con el Betis y reconoce la importancia de "retomar el nivel de juego y resultados"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol este sábado en la previa del duelo liguero en El Sadar ante Osasuna. Ángel Ortiz y Junior Firpo fueron las únicas bajas sobre el verde además de Isco Alarcón, que sí entrena con el grupo pero no irá citado todavía. Giovani Lo Celso, con dos semanas de trabajo con normalidad, estará en el feudo rojillo.

Lista de convocados: "Bueno, sí, vamos 24 en la lista para Pamplona. Uno se tiene que quedar sin vestirse, entonces son 24. Está Lo Celso ya tratándose con nosotros en forma prácticamente normal, así que es una incorporación muy importante".

Vuelta de Junior Firpo: "Toda esa parte la tiene que contestar más el cuerpo técnico y no puede entrenar con el plantel, pero la duración no la podría decir yo".

Vuelta de Isco: "Eso es difícil, a medida que se aumenta la carga hay que ver si resiste es un dolor en el cartílago y hay que ver su evolución, veremos la próxima semana cómo va evolucionando".

Estado de Antony: "Vamos a ir viendo partido tras partido cómo juega el equipo, los rendimientos individuales y las reacciones a las cargas para ir viendo cuál es el mejor once inicial".

Osasuna, próximo rival: "Creo que Osasuna es un equipo que tiene un juego muy claro, se trata de ser lo más directo posible, con las bandas muy usadas, entre el lateral y el banda, con mucho centro al área, tiene un gran goleador como es Budimir. Tiene mediocampistas que intentan hacer un buen juego en campo contrario para producir los espacios, justamente para terminar las jugadas con centro. Y es, como todos los rivales de la época, en su casa además, es doblemente difícil y tenemos que hacer un muy buen partido para puntuar".

Tema Bakambu: "Bueno sí, ya está incorporado plenamente, no es algo fácil, hay un país detrás que te exige quedarte en la celebración, no puedes despreciar a tu país y a la vez tienes un compromiso con el club. Veremos cómo se soluciona el tema, pero creo que lo importante es que se reintegre lo antes posible, física y mentalmente, al equipo".

Ventaja perdida en la pelea por la quinta plaza: "Esa ventaja es relativa, la primera vuelta terminamos a siete del Espanyol. Después hay espacios definidos, cuando pasamos de ronda y nos decidimos al campeonato tuvimos una importante cantidad de puntos que nos permite seguir quintos y luego vino un bajón. Sobre todo en casa, tuvimos cuatro empates y pudimos hacer más puntos. En la primera vuelta estábamos empatados con el Celta y ahora tenemos un punto más. Creo que es importante retomar el nivel de juego, retomar los resultados y tratar de sumar puntos de aquí hasta final de campeonato para seguir vigente en ambas competiciones. Sabemos que tenemos la vuelta de la Europa League también, pero también está lo que he dicho en otras ocasiones: en la Europa League se pierde la final y no sirve, se llega una final pero no sirve para Europa y tenemos que buscar a través también de la liga mantenernos vigentes hasta la última fecha. Así que ojalá mejoremos nuestro nivel futbolístico y volvamos a sacar buenos resultados".

Partidos vs Espanyol y Braga tiempos alternos de participación con Antony y Abde: "Bueno, en cada uno de los partidos, como dije, ha sido justamente el mérito del plantel de poder seguir vigente en ambas competiciones, poder hacer la rotación de acuerdo a una serie de factores que no siempre se saben externamente, pero a la recuperación de los partidos, a los minutos, a los rendimientos, a las dolencias, a la parte táctica... Son muchas variantes que intentamos ocupar el plantel lo mejor posible para buscar ni 'despotenciar' mucho el equipo, porque además es un plantel parejo y ni dejar una competencia de lado".