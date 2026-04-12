Abde señala el problema del Betis ante Osasuna: "Ha faltado movimiento en tres cuartos, atacar el espacio"

Ez Abde fue el goleador del Real Betis Balompié en el empate en El Sadar ante Club Atlético Osasuna que supone para los verdiblancos el séptimo partido sin ganar en LaLiga.

El atacante marroquí, exjugador rojillo, habló en DAZN al término del partido sobre su no celebración por respeto a su antigua afición y analizó el encuentro además de pensar ya en la vuelta de cuartos de Europa League contra el Sporting de Braga el próximo jueves en La Cartuja.

Qué le falta al Betis y qué le pasa: "Yo no creo que esté pasando nada. Simplemente falta un poquito de suerte. Y nada, a seguir trabajando".

Gol y no celebración: "Bueno, yo creo que los aficionados de aquí, de Osasuna, saben el cariño que les tengo y el cariño que he vivido aquí durante ese año. Y nada, la verdad es que no me sale celebrar ese gol. Si lo meto, siempre que meta aquí voy a pedir perdón".

Qué le ha faltado al Betis: Supongo que ese trabajo del míster a lo largo de la semana lo trabajará y nos dirá qué falta por mejorar. Y desde mi perspectiva yo creo que se ha faltado un poquito de movimiento ahí en tres cuartos, atacar el espacio. Pero bueno, yo creo que el jueves tenemos una muy buena prueba y lo pondremos ahí en el partido".

Vuelta de Europa: "Sí, siempre le estaremos agradecidos a los aficionados del Betis. Muy contento de que siempre estén apoyándonos".