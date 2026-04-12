Las notas de los jugadores del Betis en El Sadar ante Osasuna: Diego Llorente, el mejor del Betis

El Real Betis Balompié volvió a empatar en Liga en El Sadar ante un Osasuna al que comenzó ganando con un gol de Abde y que le empató de penalti al borde del descanso en una acción polémica.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: tiene excesivo miedo con jugadores con amarilla sobre el campo y hoy el cambio de Bellerín mermó al equipo. El equipo volvió a evidenciar claros problemas en el tercio final a la hora de acelerar el juego y con baja movilidad tras un inicio esperanzador. Se le puede escapar la quinta plaza y ya no depende de él tras perder toda la ventaja conseguida meses atrás. Son siete sin ganar en Liga y empieza a pesar. Reseteo necesario que tiene que hacer con la plantilla de cara al jueves y luego de cara al próximo martes en Montilivi. ¿Para qué viajó Pablo García jugándose una final el Betis Deportivo?

Titulares

(8) Álvaro Valles: voló en el cabezazo de Budimir previo al penalti, en el que lo engañó, y sacó también una grandísima mano cambiada a un tiro lejano de Víctor Muñoz.

(6) Héctor Bellerín: grandísimo balón a Bellerín en el minuto 7 para abrir el marcador. Vio amarilla y Pellegrini lo cambió al descanso y el Betis se apagó en el carril diestro. En defensa sufrió con Víctor Muñoz.

(9) Diego Llorente: expeditivo, bien perfilado a la hora de despejar y siendo el líder de la defensa. Atento en todo balón en el área y manteniendo a raya a los atacantes de Osasuna a campo abierto. Se comió a Budimir. El mejor del Betis.

(7) Natan de Souza: evitó un gol de Víctor Muñoz en el segundo tiempo y estuvo a muy buen nivel en las acciones aéreas.

(5) Valentín Gómez: en el minuto 12 salvó un gol con el cuerpo en un remate de Moncayola y ayudó a que el Betis conservara la ventaja lograda con el gol de Abde. Toca a Herrando en el minuto 38 en un despeje que hizo sin mirar ni saber dónde tenía al contrario, pero hay que reconocer que fue un toque tan leve como insignificante para pitar penalti.

(5) Sergi Altimira: es quien mejor rinde con Amrabat, pero con él detrás debe ser más determinante en construcción y romper líneas.

(5) Sofyan Amrabat: apagafuegos, corrigiendo a todos, pero cuando ves que no puedes abarcar todo lo que quieres... La tuvo en el descuento para el 1-2.

(0) Antony: desconectado y errático en todas las acciones. Sustituido al descanso. Vio la quinta amarilla por protestar el penalti de Valentín y cumplirá sanción en Girona.

(5) Pablo Fornals: no fue el conector que el Betis necesitaba, sobre todo tras el 0-1 para tener el balón y gobernar ante un Osasuna que quería seguir con un ritmo alto y que terminó llevando el partido a su terreno.

(8) Ez Abde: todo le salió de cara. Le ganó la primera carrera a Rosier y a la segunda que dejó atrás al lateral de Osasuna aprovechó un gran balón de Bellerín para hacer el 0-1. Minutos después tuvo el segundo. El más desequilibrante en ataque en el primer tiempo y el único que disparó entre palos en el segundo.

Abde define para hacer el 0-1 en el Osasuna-Betis de LaLiga en El Sadar / Jesús Diges / EFE

(4) Cucho Hernández: empezó enchufado y ayudando a Abde, asociándose con él, pero terminó muy lejos del área y de Abde. Ni remató a puerta.

Suplentes

(4) Rodrigo Riquelme: de menos a más. Es cierto que con balón dio fluidez, empezó a ser importante en la circulación pero todas sus acciones interesantes fueron lejos del área. Cuando pisa el tercio final es intrascendente.

(4) Aitor Ruibal: le ganó todas Víctor Muñoz, provocó una falta peligrosa al borde del área y vio la amarilla.

(6) Giovani Lo Celso: impreciso en controles el día de su vuelta pero ofreciendo soluciones diferentes y buscando a Cucho con balones verticales. Salió pero nunca tuvo a un compañero libre salvo en el caos del final. Tiene que ser determinante en los siete partidos de Liga que quedan.

(2) Nelson Deossa: su primera acción con el balón terminó en un ataque de Osasuna y el segundo lo perdió tras demorarse nuevamente. Va siempre con la portería entre ceja y ceja, pero la potencia no casa con la precisión en sus golpeos. Le costó entrar en el partido y mejoró en los minutos finales.