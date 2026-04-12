Pellegrini: "Hace siete partidos que no podemos sumar de a tres en Liga y eso siempre es preocupante"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, habló en los micrófonos de DAZN tras el empate en El Sadar ante Club Atlético Osasuna repasando qué le ha faltado al conjunto verdiblanco para ganar y analizando un partido con un penalti dudoso.

Con qué se queda Pellegrini del Betis: "Me quedo primero con la personalidad del equipo de salir a buscar el partido del primer minuto, vinimos a intentar ganarlo, nos pusimos en ventaja en un primer tiempo equilibrado, donde ellos consiguieron con ese penal del último minuto lograr empatar un partido y eso creo que les favoreció mucho de la confianza para el segundo tiempo, donde comenzaron ellos mejor, con más dominio, con poca llegada nuestra a la portería. Creo que después de la entrada de Lo Celso y Nelson Deossa volvimos a agarrar el balón, tuvimos llegada también a la portería contraria y al final fue un partido disputado donde creo que el punto justo para conseguirlo".

Problemas en el partido: "Yo creo que mismo Osasuna se agrandó al encontrar empatándose el partido en el último minuto de su primer tiempo, entró con la confianza el segundo, si entrábamos 1-0 seguramente hubiera sido distinta la cosa, pero ellos empataron, estaban en su casa, fueron a buscar el partido y si bien dominaron, no tuvieron tampoco tantas posibilidades, si es un equipo muy peligroso en los centros, así que creo que estuvimos muy atentos defensivamente, como digo, para no dejarnos sorprender".

Cambio de chip para el jueves en Europa: "Lo he dicho muchas veces, que los equipos que están en competiciones europeas pasa factura en la liga. Aunque uno no quiera, estamos la mente en las dos cosas, uno trata de hacer también cambios, de tener una rotación de jugadores, pero no es un problema de cansancio físico, es una exigencia mental de dar el 100% en cada uno de los partidos. Son 12 partidos que vamos a tener de aquí a final de temporada, así que ojalá podamos estar en ambas competiciones con la intensidad que se requiere y con la calidad que se requiere para poder seguir avanzando. Así que en ese aspecto, sin pensar el día jueves, creo que es un buen punto para seguir sumando. Por otro lado también, hace siete partidos que no podemos sumar de a tres y eso siempre es preocupante, pero bueno, fue un partido muy parejo por ambos equipos bien jugados. Luego también, Ministerio de Cierro, con estas siempre habla con naturalidad usted de las malas rachas, es verdad que en el Betis justamente no ha tenido ninguna así hasta el momento en liga.

Mala racha en Liga y cómo encara Pellegrini todo esto para revertir la situación: "En la liga se van a decidir los puestos para Europa en la última fecha por un punto, así que como digo, cada punto que uno logre sacar va a ser importante. Son competiciones que por un lado ayudan, por otro complican un poco la liga. Pero aquí van 21 puntos, como digo, vamos a seguir luchando hasta el final por tratar de conseguir un puesto para posiciones europeas. Tenemos los dos caminos, la Europa y la Liga, y ojalá que lo consigamos".

Vuelta de Lo Celso "Me alegro por Gio, porque ha sido una lesión muy larga y difícil de superar. Nos aporta mucho por su calidad y claridad. Llevaba casi tres meses y medio sin jugar y entró hoy día que parecía que no había tenido una lesión. Nos da algo distinto, más fútbol, pausa, precisión y es un jugador muy importante para la recta final. Me alegro mucho por él porque ha tenido meses complicados".

Vuelta de Europa League ante el Braga: "Tenemos un empate de visita en el que tenemos que conseguir con nuestro público poder pasar a la siguiente ronda. Otro motivo pro el que es bueno conseguir un punto de visita. Saliendo mentalmente de una competición en el que uno está cerca del legar a la final pero sino se gana te deja fuera de Europa. En ese aspecto el equipo y el plantel está haciendo los esfuerzos para estar centrados en ambas competiciones. En LaLiga se va a decidir por uno o dos puntos los que logran clasificar a Europa. Tenemos que seguir avanzando y ganar en la liga y ahora a pensar en el paso siguiente que es pasar en Europa League".

Penalti polémico

Penalti: "La jugada está al fondo allá y no tengo una visión muy clara. Unos dicen que sí y otros que no, pero yo no la he visto. Osasuna hizo un partido equilibrado, sobre todo, en el segundo tiempo y el resto fue lo que se vio en los 90 minutos".

Gran cantidad de amarillas: "Creo que tengo una opinión parecida. Los mismos árbitros se complican los partidos. 5 amarillas en un primer tiempo con dos equipos que se dedican a jugar. Se apresuran mucho en sacar amarilla y eso les condiciona a lo que pueda pasar más adelante. Lamentablemente, se dio así y hay que tener más cuidado. Ya cuando uno ve esa tendencia de amarillas, teníamos a Héctor con amarilla con Víctor y lo mismo con Antony, que llegaban por ese lado y nos pareció prudente no arriesgar jugando de visita".