Pellegrini recupera a Lo Celso para asaltar El Sadar y afianzar la quinta plaza

Giovani Lo Celso está de vuelta. Es la mejor noticia de una semana en el Real Betis Balompié con dos partidos y con Isco Alarcón apurando en el verde junto a sus compañeros las opciones de reaparecer. Todavía no hay fecha confirmada para ello y es el mismo capitán verdiblanco el que echa el freno y asegura que siente molestias.

Mientras eso sucede, el conjunto de Manuel Pellegrini ya está en Pamplona para la disputa de la jornada 31 de LaLiga EA Sports en El Sadar ante Osasuna. El rosarino ha partido en una expedición bética con 24 jugadores y de la que tendrá que hacer un descarte el Ingeniero, algo que apunta directamente a Cédric Bakambu por motivos evidentes tras llegar más tarde de lo previsto de Congo. Ángel Ortiz, Junior e Isco son quienes se han quedado fuera de la lista.

Son ya seis partidos consecutivos en el campeonato doméstico sin conocer la victoria y la pelea por la quinta plaza cada vez tiene a más pretendiente detrás y menos distancia el Betis con sus perseguidores. El mismo Pellegrini habló de ello en la previa reconociendo que "en casa tuvimos cuatro empates y pudimos hacer más puntos", además de manifestar la necesidad de mejorar el "nivel futbolístico y volver a sacar buenos resultados".

Los de Alessio Lisci llegan quintos en la tabla como mejor local de LaLiga, con 28 puntos en 14 duelos y sólo dos perdidos, ambos en 2025. Conoce las fortalezas de Osasuna el técnico verdiblanco, que explicó que "tienen un juego muy claro, tratan de ser lo más directo posible, con las bandas muy usadas, con muchos centros al área y tienen a un gran goleador como es Budimir además de mediocampistas que intentan hacer un buen juego en campo contrario para producir los espacios, justamente para terminar las jugadas con centros".

Alineación del Real Betis Balompié

Manuel Pellegrini no dispone de demasiado margen para agitar el equipo, pero sí estudia varios retoques con los que tratar de asaltar El Sadar y sumar una victoria tan necesaria como valiosa para el Betis.

Bajo palos, con el regreso de LaLiga, todo hace indicar que volverá Álvaro Valles. Es en la línea defensiva donde pueden aparecer más novedades respecto al equipo que igualó ante el Espanyol. Bellerín, reservado en Portugal, apunta a recuperar su sitio en el lateral derecho, mientras que en el centro de la zaga Natan, que se pierde por amarillas la vuelta de Europa, estaría acompañado por Diego Llorente. En el costado izquierdo, Ricardo Rodríguez cuenta con opciones de entrar desde el inicio.

En la sala de máquinas, Sergi Altimira se perfila como el socio más natural de Sofyan Amrabat en el doble pivote. El centrocampista catalán podría arrancar de inicio, mientras que una de las incógnitas está en la mediapunta, donde Pellegrini valora si dar un respiro a Pablo Fornals. El castellonense dejó un gran recuerdo en la pasada visita liguera a Osasuna, en un encuentro en el que el Betis también llegó condicionado por varias ausencias importantes.

Además, Giovani Lo Celso podría volver a escena casi dos meses y medio después de lesionarse el 22 de enero de 2026 en Atenas frente al PAOK. El argentino ya ha completado varias sesiones con el grupo, Pellegrini ha dado el ok a su convocatoria y ha dicho que "es un jugador muy importante". Ocho encuentros antes del mundial tendrá el mediapunta de Rosario para convencer con su rendimiento a Scaloni de ir al Mundial con la Albiceleste.

En ataque, Antony ocuparía la banda derecha y Abde la izquierda, con Cucho Hernández como referencia ofensiva. En caso de rotación para el delantero colombiano, Chimy Ávila aparece como la principal alternativa en El Sadar, un escenario que le resulta especialmente estimulante y en el que ya vio portería la pasada temporada.