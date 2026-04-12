La reflexión de Valles tras el empate del Betis ante Osasuna: "No estamos tan acertados de cara a gol como antes"

Uno de los jugadores más destacados del Real Betis Balompié en El Sadar fue Álvaro Valles. El meta verdiblanco evitó la derrota con varias paradas de mérito a Osasuna, sobre todo dos en la segunda mitad a Víctor Muñoz y a Raúl García que mantuvieron el empate final.

Al término del encuentro habló en los micrófonos de DAZN analizando las sensaciones del séptimo partido de los de Manuel Pellegrini sin conseguir la victoria en Liga.

Sensación personal del partido y global del equipo: "Bueno, yo en lo personal me he sentido muy bien, ¿no? He intentado ayudar al equipo lo máximo posible, una pena haber encajado ese gol, pero bueno, son lances de juego, son cosas que pasan, al final ellos juegan mucho a eso, precisamente van al área la segunda jugada y bueno, hemos tenido ese infortunio, pero creo que el equipo ha hecho un partido muy completo, creo que ha ido en todo momento por el partido, empezamos el partido muy bien, muy serio, encima poniéndonos por delante y bueno, hay que seguir, queríamos sumar el 3 en 3, no se ha podido y bueno, a seguir, es un punto más, fuera de casa, que siempre es complicado puntuar y más en estos estadios, y nada, a buscar las cosas positivas y a mejorar lo negativo".

Dos paradas de mucho mérito: "En lo mental, en lo personal, al final uno intenta ayudar al equipo lo mejor que sabe y lo mejor que puede, a veces salen las cosas mejor, otras peor, creo que hoy todo lo que he podido, lo he ayudado de la mejor forma y nada, hay que seguir, hay que seguir ayudando al equipo, porque sabemos que siempre tenemos ocasiones, que es raro el partido que no metamos algún gol y es importante mantener la portería a cero el máximo número de partidos".

Siete partidos sin ganar en Liga: "TSon rachas. También es verdad que genera, el equipo genera mucho, no estamos tan acertados de cara a gol como estábamos antes, ¿no? Y bueno, hay que focalizarse en ello, en seguir apretando la intensidad defensivamente y a seguir mejorando en los últimos metros, que nos falta ese puntito de madurez y de fortuna para acabar la jugada dentro y poder resolver los partidos".