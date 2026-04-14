Real Betis Balompié
Betis-Braga: alineaciones probables del partido de vuelta de cuartos de final de Europa League
El Real Betis Balompié se enfrenta al Sporting de Braga en la vuelta de cuartos de la Europa League tras el empate a uno en Portugal y con La Cartuja llena hasta la bandera
El Real Betis Balompié se cita este jueves con su historia en la Europa League. El conjunto de Manuel Pellegrini se mide al Sporting de Braga en la vuelta de los cuartos de final tras empatar a uno en Portugal la ida la pasada semana en un encuentro que comenzaron ganando los lusos en los primeros minutos a la salida de un córner y que empató Cucho desde los once metros.
La Cartuja estará llena hasta la bandera y batirá el récord de entradas en Europa. Únicamente se guardarán las localidades que no se pueden vender por normativa UEFA, además de los espacios cedidos a la afición visitante que no se completen, algo que hará seguramente que no se supere el aforo alcanzado en el derbi.
La única duda en el Betis es Isco Alarcón.`Todavía quizás sea pronto para verlo sobre el verde capitaneando al equipo bético, pero existe la posibilidad de que entrara en convocatoria tras unas últimas sesiones junto al grupo que demuestran que todo avanza de manera favorable. Sin embargo, fue el mismo mediapunta de Arroyo de la Miel quien frenó la euforia en la previa de la ida en Braga asegurando que sentía molestias".
Si finalmente Isco pudiera entrar en la citación, Pellegrini no tendría que hacer un descarte ya que Junior y Ángel están lesionados y Natan cumple ciclo de amarillas tras la vista en Portugal.
Pellegrini, con el once de gala salvo Natan para recibir al Sporting de Braga
En Portugal ya demostró el Sporting de Braga ser un equipo capaz de disputar la eliminatoria y plantarle cara a un Betis que ha ganado un solo partido de los últimos diez, en el que remontó en La Cartuja los octavos al Panathinaikos, y que llega tras cosechar un nuevo empate frente a Osasuna en El Sadar.
En portería estará Pau López como en tierras lusas, pudiendo estar escudado por Bellerín, Diego Llorente, Bartra y Ricardo Rodríguez en defensa. Natan, que acumula 39 encuentros en la temporada, siendo nueve de ellos en Europa, está sancionado y será la baja clave de los verdiblancos.
La principal duda de los titulares de Pellegrini está en la medular, en quién será el que acompañe a Sofyan Amrabat. Por un lado, Sergi Altimira empieza a consolidarse como el centrocampista que mejor rinde con el pivote de Huizen, pero le sigue faltando tener ese protagonismo con balón que se le pide jugando más liberado. Si el de Cardedeu se queda en el banquillo sería Marc Roca quien saldría de inicio.
Alineación probable del Sporting de Braga
Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Leonardo Lelo; João Moutinho, Florian Grillitsch, Jean-Baptiste Gorby; Gabri Martínez, Ricardo Horta y Pau Víctor.
Antony, a quien el Ingeniero cuida y dosifica por ese pubis que tanto le impide desarrollar su fútbol con normalidad, tendrá que hacer un esfuerzo en una noche clave en La Cartuja. El de Osasco partirá por delante de Bellerín como Abde compartirá su flanco izquierdo con Ricardo. Viene el de Beni Melal de anotar un golazo a Osasuna y está cuajando su mejor temporada en la élite con diez goles y siete asistencias en 35 partidos.
Junto a Cucho Hernández, que será quien hable con Pellegrini en la previa, estará en la mediapunta Pablo Fornals, que lleva en sus piernas 44 encuentros en la campaña y no sabe lo que es descansar en 2026. El Betis, con su once de gala para llegar a unas semifinales que serían históricas en la entidad. El técnico chileno pone todo en el campo y los jugadores deberán entender el momento y rendir también como en el inicio en El Sadar.
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