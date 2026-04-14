Betis - Braga: horario y dónde ver por televisión el partidazo de Europa League en La Cartuja

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini tiene este jueves uno de los partidos más importantes en su historia en el viejo continente. La Cartuja ya se engalana y se espera lleno para la vuelta de cuartos de final de la Europa League frente al Sporting de Braga tras empatar en la ida a uno en tierras lusas.

Para ello, los de Manuel Pellegrini se ejercitan en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a dos días de recibir al equipo de Carlos Vicens con todos los efectivos disponibles salvo Junior Firpo y Ángel Ortiz, los únicos que están en la enfermería. Giovani Lo Celso, no inscrito en la competición europea, tampoco podrá entrar en la lista del Ingeniero.

Recibe el Betis al Braga en una semana clave en la temporada y tras alargar su mala racha en Liga empatando el pasado domingo en El Sadar. El duelo frente a Osasuna se saldó con 1-1 después de un inicio prometedor en el que los verdiblancos se adelantaron por medio de Abde y se marcharon con el marcador definitivo al descanso tras un penalti muy dudoso de Valentín Gómez a Herrando que transformó Ante Budimir.

Isco aprieta para volver

El capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, sigue sumando sesiones con sus compañeros a pesar de tener molestias como afirmó en Braga y ya en las últimas ha empezado a realizarlas prácticamente completas. Todo ello pone en duda incluso su regreso, más pronto de lo esperado, ante el Sporting de Braga.

Si el de Arroyo de la Miel entra en la lista, aunque sea más con vistas a reforzar la parte mental del grupo, tendría Manuel Pellegrini que hacer un descarte, algo que apunta directamente a Cédric Bakambu.

Cédric Bakambu, en el entrenamiento del Betis previo a Osasuna en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Horario del partido Real Betis Balompié - SC Braga

El encuentro de vuelta de cuartos de Europa League entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sporting de Braga de Carlos Vicens este jueves 16 de abril a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. No hay enfrentamientos oficiales anteriores entre ambos equipos salvo la ida 1-1 en Portugal.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - SC Braga

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sporting de Braga de Carlos Vicens será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange), Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar / 116 en Orange) y en LaLiga TV Bar. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.