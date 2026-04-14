La fecha del Betis-Real Madrid, en el aire: el partido en La Cartuja podría pasar del viernes al sábado de Feria

El Real Betis Balompié - Real Madrid de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, fijado para el viernes 24 de abril a las 21:00 horas puede cambiar de día y hora. Así lo advirtió LaLiga EA Sports cuando hizo públicos los horarios de una jornada 32 que se jugará paradójicamente tras la 33, en orden inverso, tras el adelanto de la final de la Copa del Rey a este sábado 18 de abril en La Cartuja.

Cuando LaLiga sacó el pasado sábado 4 de abril las fechas del encuentro, el plato fuerte de la jornada, el Betis-Madrid se fijó para la apertura de la misma el viernes que coincide con Feria de Abril en Sevilla, pero la disputa del conjunto blanco en la Champions League podría atrasar el partido liguero al sábado 25, día que acaba el festejo sevillano.

El resultado del Real Madrid en Múnich marca el posible cambio

Es así, porque, en el caso de que el Real Madrid no remontara el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich, esta vez en tierras germanas, el duelo contra los verdiblancos podría trasladarse al sábado 25 de abril. Todo ello podrá conocerse a partir de este miércoles por la noche cuando los de Arbeloa se midan a los de Vincent Kompany a partir de las 21:00 horas en el Allianz Arena, donde tendrán que dar la vuelta a la eliminatoria en la vuelta de cuartos de la Champions League.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, en el Betis son conscientes de que este cambio de día puede producirse y que únicamente ocurriría por la eliminación del Real Madrid, no siendo algo que dependa de los verdiblancos, que disputan contra el Sporting de Braga este jueves la vuelta de cuartos de final de la Europa League tras empatar a uno en Portugal. De hecho, puede darse el caso de que no avance el Real Madrid en el viejo continente y se mantenga el partido el viernes de feria. Si los blancos pasaran de ronda tendrían la ida de semifinales la próxima semana, algo que condiciona este partido en La Cartuja.

Advertencia de LaLiga en la programación de la jornada 32

"Los partidos podrian sufrir modificaciones por lo que LALIGA recomienda verificar regularmente los horarios y fechas de los partidos a través de la web y de los canales oficiales de venta de entradas para estar debidamente informados de cualquier cambio que pudiera ocurrir. En caso de modificación, cancelación o suspensión de un partida por fuerza mayor o causas sobrevenidas ajenas a LALIGA que asi lo justifiquen se informará a la mayor brevedad posible a través de los canales de comunicación de LALGA.

*Partidos sujetos a modificación en función de la programación de semifinales de las competiciones UEFA".

El atraso del Betis-Madrid daría a los de Manuel Pellegrini y a los de Arbeloa 72 horas de descanso

Como ya acordó AFE en el año 2020, con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como con LaLiga, a raíz de la COVID, el intervalo mínimo entre partidos para preservar la salud de los jugadores sería de 72 horas, algo que estaría en jaque en el caso de verdiblancos y merengues para el enfrentamiento entre Betis y Real Madrid.

Los de Pellegrini jugarán la jornada 33 en Montilivi contra el Girona el Martes de Feria día 21 a las 21:30 horas y no tendrían en estos momentos las horas estipuladas de descanso entre un partido y otro, y los de Arbeloa, que también juegan el martes a las 21:30 en el Bernabéu ante el Alavés, ganarían un día extra de descanso.