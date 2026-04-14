El Betis pone a la venta las últimas 700 entradas disponibles para el partido del jueves de Europa League contra el Braga

Menos de 1.000 entradas quedan disponibles en la web del Real Betis Balompié para el partido de vuelta de Europa League del jueves contra el Sporting de Braga. El Estadio de La Cartuja, que ha presentado gracias al conjunto verdiblanco varios récords de asistencia esta temporada, volverá a vivir otro ambiente espectacular en un día histórico para la entidad de las trece barras, que buscará entrar por primera vez en semifinales de Europa League tras empatar en la ida a uno en Portugal.

60.207 fue el dato de asistencia del Betis-Panathinaikos en La Cartuja, por lo que el récord a día de hoy en Europa ya está asegurado, puesto que desde el Betis se da a conocer que son más de 66.000 los que acudirán al encuentro, presentando el estadio que comparten Sevilla y Santiponce un nuevo lleno. Eso sí, no estará vendido todo el campo puesto que la UEFA reduce el aforo en unas 2.000 localidades por cuestiones de seguridad.

Según informa el Betis, "una vez hecho recuento de las entradas disponibles, se acaban de poner a la venta las últimas 700 entradas que quedan libres de cara al partido del jueves. A esta hora del martes 14 de abril, entre activaciones y venta, el número de espectadores supera los 66.000", por lo que La Cartuja presentará un récord histórico en competiciones europeas.

Un nuevo récord de asistencia en Europa con el horizonte de superar los 67.477 espectadores del derbi

Será difícil que la asistencia en el Real Betis Balompié - Sporting de Braga de vuelta de cuartos de final de la Europa League alcance la cifra lograda en El Gran Derbi, cuando La Cartuja presentó un lleno de 67.477 espectadores. Con las restricciones de seguridad de la UEFA, superar dicho dato de asistencia parece complicado, pero ya es seguro que más de 66.000 acudirán y que las últimas 700 entradas para animar al conjunto verdiblanco están puestas a disposición de público.