Llegan las máquinas al Benito Villamarín: el Real Betis arranca la primera fase de construcción del nuevo estadio

La primera fase de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín ha arrancado este martes. Tras meses de espera, sin movimiento de maquinaria, una vez cumplimentados todos los trámites burocráticos y administrativos, el Betis ha dado inicio a los trabajos de excavación y cimentación. El Real Betis adjudicó a Acciona la realización de estas primeras actuaciones que se desarrollarán ya desde este mes de abril y que, según ha informado el club, incluyen la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante.

El Betis decidió separar en dos las obras, una vez se estaba retrasando el inicio, para poder dar más agilidad a las mismas. Por eso inició un proceso de adjudicación y el contrato recayó recientemente en Acciona. En paralelo a estas actuaciones, se continuará con el desarrollo del proceso colaborativo, un plan de acción mediante el cual ambas partes trabajarán de forma conjunta para potenciar el diseño del nuevo recinto y optimizar plazos y costes. Según pudo confirmar El Correo de Andalucía de fuentes del club verdiblanco, el Betis y Acciona han pactado un plan de obra que supondrá la inversión de 170 millones de euros en lo que se refiere a costes de construcción del proyecto en total. Y es esta multinacional la que seguramente logrará también el contrato de la segunda fase consistente en la construcción.

Ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio.

El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025 y que fue ejecutado por la empresa Erri Berri. Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis.

Inicio de obras de Acciona y el Real Betis de la primera fase de construcción del nuevo Benito Villamarín / Real Betis

El Real Betis trabaja en un proceso que permita terminar las obras en mayo de 2028, cuando el club cumplirá tres temporadas en La Cartuja. Este es el nuevo plazo que fijó el club tras asumir que la contratación de las empresas constructoras encargadas de levantar la nueva grada de Preferencia se estaba demorando en el tiempo. Además, el Betis ya ha confirmado que "un gran volumen" de obras empezará en junio.

Las primeras obras de excavación y cimentación, que se desarrollarán durante la primavera. Y desde ahora hasta el 30 de junio se trabajará con las empresas constructoras en la adjudicación de la segunda etapa de la fase de construcción. El plan del Betis es que la firma de este contrato se produzca en entre junio y julio de 2026. Será entonces cuando ya se pueda arrancar el grueso gordo de las obras, que está previsto que finalicen en torno a mayo de 2028.

La intención de la entidad de Heliópolis es poder disputar ya los partidos como local en el nuevo Villamarín en la temporada 2028/2029. Y si se retrasaran los trabajos, el Estudio de Ordenación del estadio establece que el Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo.

Acciona ya trabajó en la ciudad deportiva

El Real Betis ya trabajó hace varias temporadas con Acciona en la construcción de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, una instalación que ha impulsado el desarrollo de la cantera verdiblanca en los últimos años.

Además de los diferentes terrenos de juego, zonas deportivas y el edificio multifuncional para oficinas, gimnasio y servicios médicos, Acciona realizó los trabajos en las zonas viarias anexas al complejo, con actuaciones de urbanización en la zona. Además, siguiendo la política medioambiental del Real Betis y su programa Forever Green, implementó un diseño bioclimático con ventilación natural, sistemas eficientes de reducción de consumo, reutilización del agua para riego, empleo de energías renovables, integración paisajística y bajo mantenimiento en una apuesta pionera por la sostenibilidad.