La confianza de Cucho en su olfato goleador: "Espero seguir marcando goles importantes como los últimos en Europa"

Cucho Hernández será el jueves el delantero del Real Betis Balompié frente al Sporting de Braga en la vuelta de cuartos de final de Europa League. El cafetero compareció junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Sensación de estar fuera el año pasado en Europa: "En lo personal es un partido esencial, estar la temporada pasada fuera y ver a los compañeros disfrutar en Europa fue un poco difícil. Con mucha ilusión y ganas de dar una alegría a la gente, que se lo merece, y a nosotros también".

Situación del penalti con Abde: "Se solucionó en cuanto ocurrió. En el penalti celebramos juntos el gol, está todo solucionado, seguimos siendo una familia, tenemos algo muy lindo por delante, y sobre quién lanzará el penalti el señor que tengo al lado es quien decida".

Importancia para el grupo de la vuelta de Isco: "Sobre la vuelta de Isco nos pone muy felices a todos, sabemos todo lo que ha pasado, es una incorporación futbolística y motivacional de saber que tenemos al capitán ya listo para aportarnos. Cualquier delantero y en lo personal, tener a Isco al lado me hace mejor y feliz por él".

Qué significaría ganar un título con el Betis: "Por mi parte sería un sueño hecho realidad. Ganar un título con el Betis, por lo que me han dicho compañeros del año de la Copa es algo que se te queda para toda la vida. Estamos muy cerca de lograr algo muy bonito. Faltan pasos, a la vez muchos y pocos pero daremos el máximo para ir a semifinales".

Cómo está tras lesión: "Me siento bastante bien. El fútbol son dinámicas y cuando no va bien la cosa asaltan dudas, pero no tengo dudas de mi capacidad goleadora, de poder seguir marcando, que voy a marcar mas goles, espero importantes, como los últimos dos en Europa. Eso no me suma presión, me suma ganas, responsabilidad, que me gusta tenerla. Estoy muy preparado para lo que viene".

Qué significa el partido para Cucho: "Es el partido más importante de la temporada y de mi vida, me he preparado toda mi vida para este tipo de partidos, de poderlo vivir dentro del campo y con esas ganas de estar dentro, y como siempre daré todo de mí para que el equipo pueda conseguir el objetivo y daremos todo lo que tenemos para clasificar y plantarnos en semifinales".