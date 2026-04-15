Isco y 22 más: el capitán del Betis regresa a una lista de convocados 139 días después de lesionarse para la vuelta de cuartos de Europa League frente al Braga

139 días después de aquel fatídico jueves 27 de noviembre en el que cayó lesionado en un choque con Amrabat, Isco Alarcón está de vuelta con el Real Betis Balompié de manera oficial. El capitán verdiblanco no sólo completa entrenamientos con sus compañeros, sino que Manuel Pellegrini ya puede considerarlo entre los convocados. Para recibir al Sporting de Braga el día más importante de la temporada en el estadio de La Cartuja, el de Arroyo de la Miel se une como uno más al grupo para buscar las primeras semifinales de Europa League en la historia del club bético.

Fue el Ingeniero quien confirmó lo que con el paso de las últimas horas, y tras lo visto en la sesión previa, parecía oficial: Isco, convocado. El malagueño no podía contener la sonrisa durante un entrenamiento con gran expectación para los medios de comunicación y con amplio despliegue de periodistas lusos desplazados hasta Sevilla. Bromeando con Aitor, con Lo Celso y siendo el único que en cada carrera llevaba el balón cosido a sus botas.

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al Betis-Braga de vuelta de cuartos de final de Europa League en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Las palabras de Pellegrini sobre la vuelta de Isco con el Betis

Así fue la sesión previa a una rueda de prensa en la que Pellegrini se refirió al capitán del Betis: "Isco ha ido dando pasos para avanzar en su recuperación, él va sintiendo si está más o no, esta semana entrenó todos los días con nosotros y mañana está en la lista de citados. Una cosa es el hecho de estar citado, que está en condiciones, y los minutos, no está para un tiempo completo ni muchos minutos, pero dependiendo del partido veremos si tenemos capacidad de usarlo mañana".

Por último, el Ingeniero también habló del plan a llevar a cabo con el de Arroyo de la Miel, siendo muy precavido con sus minutos, si los tiene, y dejando claro que será una vuelta gradual y que el contexto de la eliminatoria marcará su participación: "Isco siempre va a ser muy importante tenerlo citado, no tuvimos que dejar nadie fuera, estamos 22, y estimamos que lo usara él y veremos para qué rato está. Seguramente lo irá planteando el mismo partido y las variantes que vayamos viendo. No queremos exigirlo de más antes de tiempo".

Una lista de convocados con cuatro ausencias y cuatro apercibidos

Al margen de Isco, para la confección del once inicial, Manuel Pellegrini no tendrá entre los convocados ni a Ángel Ortiz ni Junior Firpo por lesión, ni a Natan, la gran baja del Betis, por acumulación de amarillas tras la que vio en la ida en Portugal, ni a Giovani Lo Celso, quien se quedó sin ficha europea en enero cuando estaba en el dique seco.

Además de los cuatro ausentes, otros cuatro jugadores están apercibidos de sanción y si vieran una cartulina amarilla se perderían unas hipotéticas semifinales en caso de alcanzarlas. Estos son Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca y Aitor Ruibal. El lateral zurdo dominicano, Junior, también estaba apercibido.