Isco acumula otra sesión con el grupo en la previa del Betis-Braga y podría entrar en la convocatoria

El Real Betis Balompié ha llevado a cabo este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el último entrenamiento previo al choque europeo contra el Sporting de Braga. Para la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, tras empatar en la ida a uno en Portugal, Manuel Pellegrini podría contar con un refuerzo especial a última hora, Isco Alarcón, pero será el mismo Ingeniero quien desvele si el de Arroyo de la Miel está o no para jugar al fútbol este jueves.

Un duelo crucial e histórico tendrá el conjunto verdiblanco en el estadio de La Cartuja, que presentará un casi lleno con más de 66.000 aficionados y con el Betis poniendo el pasado martes por la tarde las últimas 700 entradas a la venta. Un pequeño sector del campo no podrá ser vendido por las restricciones de seguridad de la UEFA.

Sabe la entidad de las trece barras, los jugadores y Manuel Pellegrini, que hablará ante la prensa junto a Cucho, lo que se juegan en estos cuartos de final en un momento en el que los resultados son bastante esquivos y suma un único triunfo el club en los diez últimos partidos, precisamente el logrado ante el Panathinaikos para acceder a esta fase europea.

Por todo ello, mayor importancia tiene este choque contra los de Carlos Vicens, que llegan a Sevilla tras vencer en la liga portuguesa por la mínima en casa al Arouca y sin los lesionados Niakaté y Diego Rodrigues, además de ser seria duda Rodrigo Zalazar, la estrella del conjunto luso.

Isco se prueba y acumula sesiones grupales en la previa del Betis-Braga

Quizás no esté el capitán del Real Betis Balompié, casi inédito en la temporada con sólo 41 minutos tras volver de lesión y caer de nuevo en un choque con Amrabat, para aportar mucho sobre el verde, pero sus sensaciones son cada vez mejores y esas molestias que reconoció tener en Braga en la previa de la ida pueden haber remitido en parte y entrar en la convocatoria. Si entra en la lista, en el plano mental ya habrá ganado confianza tanto el jugador como todos sus compañeros para un día clave en La Cartuja. Para el once, lógicamente, está descartado.

Tendrá que hablar Isco con los doctores y con Pellegrini al término de un entrenamiento que ha transcurrido igual que los anteriores, con Lo Celso, no inscrito en Europa, como uno más, y sin Ángel Ortiz ni Junior Firpo, los dos lesionados del conjunto bético. Natan, sancionado para este jueves, ha entrenado con normalidad.