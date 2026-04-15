Pellegrini confirma la vuelta de Isco para el Betis-Braga: "No está para un tiempo completo ni muchos minutos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa junto a Cucho Hernández al término del último entrenamiento previo de los verdiblancos al choque de Europa League contra el Braga. Para el duelo de vuelta de cuartos de final en La Cartuja, el Ingeniero no tendrá a Ángel Ortiz ni Junior Firpo por lesión, a Natan por sanción ni a Lo Celso al no estar inscrito.

En primer lugar, el Ingeniero confirmó la noticia más esperada en clave bética, el regreso de Isco Alarcón a una citación: "Isco ha ido dando pasos para avanzar en su recuperación, él va sintiendo si está más o no, esta semana entrenó todos los días con nosotros y mañana está en la lista de citados".

Para cuánto está Isco: "Bueno, una cosa es el hecho de estar citado, que está en condiciones, y los minutos, no está para un tiempo completo ni muchos minutos, pero dependiendo del partido veremos si tenemos capacidad de usarlo mañana".

Isco Alarcón, en el entrenamiento previo del Betis-Braga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Cómo afronta el Betis la eliminatoria y aforo en La Cartuja: "Lo afronto con mucha ilusión, el ambiente demuestra que es especial, primera vez que el Betis llega a cuartos y ojalá poder pasar a semifinales.

Afición descontenta: "El aficionado está contento, si no no hubiera 62 mil personas, mucho menos cuando en la otra competencia estamos en quinto lugar. Todos queremos ganar todos los partidos, no siempre es posible cuando jugamos jueves y domingo. Estamos centrados en mañana y no creo que haya béticos con pesimismo".

Interés del Sporting en Altimira: "Son especulaciones que salen en prensa y no corresponde analizarlo. Hay precios de venta, de compra, pero no es el tema que le estemos dando vuelta, del futuro de Sergi ni de ninguno. Centrados en pasar a semifinales".

Qué Braga espera: "Espero a un Sporting de Braga que tiene mucha posesión, que prepara las jugadas para llegar a campo contrario, tenemos que ser intensos para hacer daño en defensa y disputar posesión y con una formación que los hace defender de una forma determinada. No, favorito a estas alturas no hay. Tenemos más responsabilidad por empatar de visita y tras ir perdiendo nunca sabe uno si apurar para empatar o venirse con 1-0, ahora hay que asegurarlo en casa".

Exceso de euforia: "El exceso de euforia es lógico cuando se tiene la posibilidad de definir en casa y pasar a semis de Europa League y por suerte podemos meter 65 o 66 mil personas sin problemas. Ese exceso de motivación lo tienen que manejar los jugadores para no cometer errores innecesarios, lo manejamos internamente, pero la euforia de los hinchas tenemos la exigencia de hacerla realidad".

Cómo está Antony: "Está bien, viene jugando con pubalgia pero lo supera cada vez mejor y cada uno puede hacer un partido mejor o peor, es diferencial y mañana la motivación es enorme".

Dinámica negativa: "No tiene que ver una cosa y la otra, lo que se está diciendo no es cierto, en la primera tuvimos una racha peor que esta, tuvimos rachas parecidas, y cuando estamos metidos en Europa y no tiene relación una cosa con otra, hace siete que no ganamos, seguimos quintos, peleando en Europa y tenemos que tratar de sumar tres puntos en LaLiga y tratar de hacerlo lo mejor posible hasta final de temporada. Mañana hay que tratar de pasar a una semifinal de Europa League".

Cucho penalti: "Lo del penal designamos siempre a dos, un primero y uno segundo por si ha sido cambiado. Lo hacemos en cada partido, sabemos quién le pega mejor o peor, los goleadores tienen más olfato goleador".

Qué plan tiene Pellegrini con Isco: "Isco siempre va a ser muy importante tenerlo citado, por otro lado no tuvimos que dejar nadie fuera, estamos 22 y estimamos que lo usara él y veremos para qué rato está. Seguramente lo irá planteando el mismo partido y las variantes que vayamos viendo. No queremos exigirlo de más antes de tiempo".

66.000 activaciones, extra de la afición: "Podríamos venir de seis ganados en Liga y necesitamos el mismo apoyo en Liga, no es un problema de resultados, el apoyo se necesita siempre, sobre todo en momentos negativos, solo hemos estado dos veces quintos en seis años y tanto sin ganar no es bueno, una Liga pareja, hay una serie de consideraciones a analizar sobre el momento, hemos perdido uno de los últimos seis y luego rematar la temporada".