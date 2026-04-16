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Real Betis Balompié

Carlos Vicens elogia a Manuel Pellegrini: "Es una institución en el Betis y entre los entrenadores europeos"

Vicens analizó el momento del Betis, resaltando la vuelta de Isco Alarcón tras su lesión y la duda de Rodrigo Zalazar, además de anticipar un partido en La Cartuja donde buscarán imponer su juego

Carlos Vicens, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, previo al partido de vuelta de cuartos de final de Liga Europa que mañana disputan Real Betis y SC Braga

Carlos Vicens, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, previo al partido de vuelta de cuartos de final de Liga Europa que mañana disputan Real Betis y SC Braga / Julio Muñoz / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El entrenador del Sporting de Braga, Carlos Vicens, compareció el pasado miércoles en el Estadio de La Cartuja en la previa del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Europa League contra el Real Betis Balompié. En la ida en Portugal, el resultado fue de empate a uno, por lo que un nuevo marcador en tablas llevaría el partido a la prórroga e incluso a los penaltis.

Uno de los temas que tocó el preparador mallorquín del conjunto luso fue la figura de Manuel Pellegrini y del momento que atraviesa el Betis con él a los mandos: "Es una institución dentro del club y del fútbol. Los equipos pasan rachas. El Betis sigue quinto pese a un mal mes de resultados. Pellegrini es un gran entrenador, son seis temporadas en esta casa. Dice mucho el hecho de que esté aquí tanto tiempo, además llegando tan lejos en Europa. Con Pellegrini hablamos de una institución en el Betis y entre los entrenadores europeos".

Antes de pasar a otros asuntos, Vicens dejó claro que aunque la racha de los verdiblancos sean negativas mantienen una buena posición en Liga gracias a lo cosechado con anterioridad: "Si están con una mala racha y siguen quintos es porque han acumulado buenos resultados antes".

Vuelta de Isco y duda de Zalazar

Vuelta de Isco Alarcón con el Betis: "Lleva mucho tiempo sin participar en competición. Ya vino al viaje en el partido de ida y estará cerca de jugar minutos otra vez. Estando bien, es diferente. Lo ha demostrado año tras año. No sé en qué condiciones está. Si lo está, aportará al Betis la calidad que tiene".

Rodrigo Zalazar, entre algodones: "Al cien por cien no está. Lleva una sesión y media con el equipo. Ha hecho otras en el campo, pero tiene una ambición tremenda de ayudar. Hemos decidido traerlo porque decidiremos si está en el banquillo o fuera y, si está en el banquillo, ver cuánto nos puede ayudar. Es una lesión complicada, isquiotibial, no podemos decir que está al cien por cien".

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Qué partido espera en La Cartuja: "El planteamiento pasa por corregir cosas de la ida donde seamos mejores, que nos impongamos en campo rival y seamos competitivos en los momentos en los que el Betis nos ponga en aprietos. Con todo esto, vamos a intentar ganar".

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