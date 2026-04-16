Europa aún le queda grande al Betis de Pellegrini (2-4)

Los galeones verdiblancos se quedan sin opciones de cruzar el Estrecho del Bósforo. Aquella ruta en el camino hacia Estambul que comenzó ante el Nottingham en La Cartuja y que afrontó esta noche en el mismo escenario la duodécima lucha en la vuelta de cuartos ante el Braga, no tendrá dos enfrentamientos más ante el Friburgo.

"A morir hemos venido, a vencer si la historia lo dispone", rezó la pancarta en Gol Sur ante el Panathinaikos en una gran noche de fútbol bético en la que los de Manuel Pellegrini lograron esa conquista del santo escudo de las trece barras que le fue esquiva ante los lusos en un segundo tiempo para el olvido.

Rememorando aquella batalla de Lepanto con frases del destacado militar español Juan de Austria, con la basílica de Santa Sofía de la capital turca y siempre recordando que la "gloria será eterna" en alusión al Betis, el conjunto verdiblanco saltó a una Cartuja llena hasta la bandera y con ganas de animar a los suyos, que salieron muy enchufados y poniendo rápidamente en aprietos al Braga. Para el pequeño Manuel, tristemente fallecido en el accidente de Triana, también hubo recuerdo en Gol Sur durante el duelo.

Sería Antony el primero en comprobar los reflejos de Lukáš Horníček en un tiro desde fuera que le sacó con acierto y que sería sólo una aproximación de lo que llegaría con el paso de los minutos.

Concentrado e intenso, el Betis de Pellegrini con Fornals y Fidalgo por delante de Amrabat y con Antony y Abde dando amplitud y verticalidad, empezó a hacerle cosquillas al Braga de Carlos Vicens, que abrumado por el escenario concedió toda la posesión a los verdiblancos hasta que se adelantaron.

También Cucho probaría fortuna desde la frontal, pero el 1-0 iba a nacer en un robo alto de Fidalgo que el de Osasco terminó en la red. Abde desdobló a su par, ganó la línea de fondo y su centro, con intento de despeje incluido, lo recogía Antony en boca de gol.

Enaltecía La Cartuja a un Betis que encontró la ventaja en la eliminatoria fruto a su valentía y decisión con el balón y que, si en el 13' marcó una efímera ruta a la Selva Negra que se disiparía en una segunda parte para el olvido, en el 26' Abde abría distancias con un remate en el segundo palo tras un centro atrás de Fornals.

Eran los de Pellegrini dueños el partido y estaban poniendo pie y medio en las semifinales. Incluso el 3-0 se cantó en La Cartuja tras una galopada de Antony que terminó Abde, pero Davide Massa lo anularía por fuera de juego previo del brasileño e, incomprensiblemente, el Betis iba a mutar en un equipo inseguro que de la nada comenzó a sufrir.

Sin ser el Sporting de Braga nada del otro mundo, empezaron a llegar e hicieron en el 38' el 2-1 con el que se metían de nuevo en el encuentro. Pau Víctor definió ante Pau López tras un error entre Bartra y Llorente.

Con dicho marcador se llegaba al descanso, tras el que Pellegrini no tocaría nada y en el que en cuatro minutos la alegría se tornó rápidamente en desazón de los béticos.

En el minuto 49 iba a hacer el 2-2 Vitor Carvalho tras un error de Pau López en salida que dejaba vendida su portería en una falta lateral y, en el 53', Ricardo Horta le daba la vuelta a la eliminatoria desde los once metros tras un penalti cometido por Amrabat.

Hubo cero reacción de los verdiblancos en el campo, sumidos ante lo sucedido y sin hallar vías para crear ocasiones e intentar empatar el partido. Pellegrini en la banda tampoco leyó que al Betis le hacían falta cambios y se demoró en agitar un once cansado tras el esfuerzo de la primera mitad y una medular que demandaba aire fresco. Ruibal entraría por Fidalgo para cambiar del 4-2-3-1 al 4-4-2, pero ello no le dio empuje ni nada positivo a los béticos.

Al tétrico segundo tiempo del Betis solo le quedaba un nuevo error de Pau López en una volea parable de Gorby desde la frontal con el que el Braga haría el 2-4 definitivo.

Sin tirar a puerta, agotando las balas con jugadores que nunca supieron a qué ingresaron al campo, el conjunto verdiblanco terminaba el choque perdido y con un tibio disparo de Bakambu ya después de un sonrojante error de megafonía que indicaba por error el desalojo en el descuento. Que jugara el congoleño, una muestra de mal gusto y de respeto hacia sus compañeros.

Una vez más, Europa se le hizo grande al Betis y a Pellegrini en una noche en la que los béticos no fallaron y siguieron una y otra vez animando en una Cartuja que pasó del éxtasis a la más profunda de las decepciones que se ha llevado este año y en el discurrir reciente por el viejo continente. Se tambalea el proyecto.