Las notas de los jugadores del Betis ante el Braga: Abde, el único que demostró ser jugador de élite

El Real Betis Balompié se despide de la Europa League por la puerta de atrás tras dejarse remontar por el Sporting de Braga en cuatro minutos de la segunda parte.

Antony abrió el marcador, Abde hizo el segundo y los lusos anotaron por medio de Pau Víctor antes del descanso para darle la vuelta a la eliminatoria con goles de Vitor Carvalho, Ricardo Horta y Gorby, que le puso el broche a una noche negra del Betis y feliz para los portugueses.

Las notas de los jugadores del Betis

(0) Manuel Pellegrini: un Betis que empezó firme y siendo mejor terminó dominado por un vulgar Sporting de Braga. Cero reacción desde la banda e incluso le dio minutos a ¡BAKAMBU!, que no debería ni de vestirse de corto. ¿En el 80' es normal poner a calentar a Sergi Altimira? Veremos qué sucede a final de temporada, pero el proyecto esta noche queda muy tocado. La pelea por la quinta plaza sigue siendo importante, es momento de recuperar, como pueda, el rumbo antes de que todo se desvanezca.

Titulares

(0) Pau López: mal en todos los goles y en el penalti no adivinó el lado. Un día para olvidar

(2) Héctor Bellerín: empezó el partido buscando a Antony, asociándose por la derecha, pero todo lo bueno que dio en ataque no lo replicó en defensa, donde lo retrató el Braga una y otra vez.

(3) Diego Llorente: inexplicable error de entendimiento con Bartra en el 2-1. Surrealista que un jugador como él pierda tantas disputas en un partido.

(2) Marc Bartra: entre el fallo de entendimiento con Llorente en el 2-1 y cómo Vitor Carvalho le gana en el 2-2...

(5) Ricardo Rodríguez: limitándose a no errar juega por decreto porque su competidor no está ni se le espera. Titular desde que se fue Miranda y llegó él al Betis. Qué gestión más desastrosa en la posición.

(2) Sofyan Amrabat: inexplicable el penalti que cometió para sentenciar la eliminatoria. Ridículo absoluto. Si se queda en verano ya puede presionar el Betis porque estos errores no son de jugador élite.

(6) Álvaro Fidalgo: robó el balón del gol de Antony en una gran presión alta de los atacantes béticos. Móvil, dinámico, robando balones y acelerando las jugadas, el mejor de la medular en el primer tiempo.

(5) Pablo Fornals: intentó ser junto a Fidalgo el nexo del Betis hacia el gol, le dio el segundo a Abde, pero en la segunda parte no estuvo directamente.

(4) Antony: fue el primero en probarlo y quien abrió el marcador con un gol de cabeza en una primera media hora muy activa y tras la cual se apagó. Lo intentó sin éxito, pero hubo dos versiones suyas en el partido, y la inicial duró menos de lo necesario para un jugador de su caché.

(7) Ez Abde: otra vez el mejor en ataque, quien genera el 1-0 con un centro, hace el 2-0 y también el 3-0 que le anularon por fuera de juego previo de Antony. Siguió corriendo e intentándolo, pero estuvo muy por encima del Betis.

(3) Cucho Hernández: no tuvo el día de cara a gol. Un solo tiro y se perdió por fuera. Además del trabajo táctico es necesario verle marcar más goles decisivos.

Suplentes

(5) Aitor Ruibal: entra de delantero y acaba de lateral, dando siempre todo por un Betis ya irreconocible y perdido en La Cartuja.

(0) Nelson Deossa: necesita mucho trabajo en silencio más que adaptación.

(5) Valentín Gómez: jugó 13 minutos más el descuento como lateral, fuera de posición por necesidad un día más. Difícil valorarlo.

(0) Cédric Bakambu: un remate a puerta, delantero es, pero ¿merece minutos tras volver tarde de Congo cuando el Betis se estaba jugando tanto? Se cerró a irse en las ventanas anteriores del mercado y ahora pillará una suculenta prima yéndose gratis en verano. Incomprensible que juegue por delante de cualquier compañero.

(Sc) Pablo García: entró tarde, cuando Pellegrini vio que a Antony lo iban a expulsar por perder los papeles.