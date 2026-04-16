El Betis de Pellegrini, con el aliento de La Cartuja y la vuelta del capitán, busca ante el Braga el pase a las semifinales de Europa League

Desde aquel 9 de septiembre de 1964 en que debutara el Real Betis Balompié en el viejo continente han pasado ya más de 62 años. El momento deportivo de la entidad que sita temporalmente en el estadio de La Cartuja lo lleva este jueves a uno de los partidos más importantes en Europa de su historia.

El Betis de Manuel Pellegrini, es justo reconocerle a él los méritos al igual que los días grises, recibe al Sporting de Braga en la vuelta de cuartos de final de la Europa League tras empatar a uno en Portugal en la ida la semana pasada.

En un recinto deportivo a reventar con más de 66.000 mil béticos animando a los verdiblancos en el difícil camino hacia Estambul, la mejor noticia de la semana es que Isco Alarcón está de vuelta. El capitán verdiblanco, tras una larga travesía de 139 días desde que chocara con Amrabat el pasado 27 de noviembre ante el Utrecht y cayera lesionado, vuelve a una convocatoria.

Es cauto, no podría ser de otra forma, Manuel Pellegrini sobre los minutos que el de Arroyo de la Miel tendrá en La Cartuja en un partido que dirime una eliminatoria con pase a una semifinal. De hecho, sin estar para un tiempo entero, todo apunta a que ingresaría al verde al final si fuera preciso por el contexto del encuentro.

En el plano mental será un refuerzo de lujo para sus compañeros, atascados en los últimos dos meses de competición con una sola victoria, dos derrotas y siete empates que han reducido la ventaja conseguida en Liga con anterioridad en la privilegiada quinta posición que aún ostentan. Para ello restan siete finales y al igual que volvió la primera vez de lesión Isco ante el Girona, puede reaparecer en el campeonato doméstico en la vuelta en Montilivi.

"Nos pone muy felices a todos, sabemos todos lo que ha pasado, es una incorporación futbolística y motivacional saber que tenemos al capitán ya listo para aportarnos. A cualquier delantero, pero en lo personal, tener a Isco al lado me hace mejor", declaraba Cucho Hernández, encargado de hacer los goles del Betis, y confiado para ello, ante un Braga que viene sin los lesionados Niakaté y Diego Rodrigues, pero que recupera a su estrella en la delantera, Rodrigo Zalazar, con posibles minutos en la segunda parte.

Alineación del Real Betis Balompié

El plan de Manuel Pellegrini para avanzar a semifinales ante los de Carlos Vicens pasa por alinear a su once de gala en la medida de lo posible con la baja sensible en defensa de Natan por acumulación de amarillas.

Bajo palos estará Pau López, que ya fue determinante en el Municipal de Braga con paradas de mérito ante Horta y Pau Víctor. Por delante del gerundense, Héctor Bellerín, dosificado en El Sadar tras la amarilla vista en el primer tiempo, apunta a la titularidad en el carril diestro de una defensa que tendrá a Bartra y Llorente en el eje y a Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo.

Marc Roca o Sergi Altimira acompañarán a Sofyan Amrabat en el doble pivote. Descansó en Pamplona el primero, pero casa mejor con el de Huizen el de Cardedeu, por lo que Pellegrini deberá decidir pudiendo contar también con Fidalgo o Deossa como alternativas a los citados.

Alineación probable del Sporting de Braga Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Vitor Carvalho, Arrey-Mbi, Gabri Martínez; Gorby, Grillitsch; Moutinho, Horta y Pau Víctor.

Antony, sancionado para Girona, tendrá tiempo de descansar tras el duelo de altura que se le presenta al Betis esta noche, en el que, si la pubalgia le permite, debe sacar esa magia que lleva dentro y ser determinante como ante el Panathinaikos.

Su gran compañero Abde estará en la izquierda con Pablo Fornals como engranaje perfecto de la mediapunta y con el mencionado Cucho Hernández, que manifestó "haberse preparado toda su vida para este tipo de partidos y ser el más importante de la temporada", como referencia ofensiva.

Cuando Davide Massa, árbitro italiano de la contienda y que pitará por primera vez al Real Betis Balompié, haga sonar su silbato en La Cartuja, las ideas de Pellegrini y Vicens chocarán en la vuelta de unos cuartos de final históricos para los béticos y que quieren recordar como una dura previa en el tránsito hasta coronar de verde y blanco el Tüpraş Stadyumu.