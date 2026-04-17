Real Betis Balompié
Bellerín, roto tras el Betis-Braga: "No sé muy bien qué decir"
"No ha sido una cuestión de actitud o no creer, el fútbol a veces es así de cruel, queremos acabar la temporada de una forma bonita y de la que nos merecemos los béticos"
Héctor Bellerín fue uno de los jugadores del Real Betis Balompié que dieron la cara tras el esperpento del segundo tiempo ante el Sporting de Braga en La Cartuja. El conjunto verdiblanco, que se puso 2-0 en el marcador, terminó perdiendo por 2-4 y quedó eliminado de la Europa League en cuartos de final en una noche muy dura para el equipo de Manuel Pellegrini.
Bellerín
Explicación: "La verdad que no sé muy bien qué decir. Creo que para mí, personalmente, es como demasiado pronto hacer un balance. Siento un dolor inmenso ahora mismo. Me cuesta encontrar la explicación. Siento que hemos tenido el control del partido durante la primera parte. Creo que hemos hecho un fútbol muy bonito, muy directo. Estábamos disfrutando. Hemos pasado de un 3-0, de repente, en una jugada fortuita, a un 2-1, que en estas competiciones se paga caro. Y los primeros 5 o 10 minutos de la segunda parte es algo que tenemos que mirar, que revisar, que analizar. Porque eso no nos puede pasar. Luego, creo que hemos seguido creando ocasiones a la desesperada. Pero, bueno, no sé muy bien qué decir hasta ahora".
Mensaje a la afición: "El mensaje para la afición es agradecerle el apoyo que nos dan constantemente. Las derrotas también nos unen. Son cosas por las que se pasan en el fútbol. Creo que llevamos muchos años aquí, en el Betis, dando alegrías. Y las penas y los dolores hay que pasarlos juntos. Vamos a salir de esta. Vamos a este último mes que nos queda a poner los monos de trabajo y a seguir adelante. Y les pedimos que estén ahí con nosotros. Nosotros les vamos a necesitar siempre. Y queremos acabar la temporada de una forma bonita y de la forma que nos merecemos los béticos".
Día más duro: "Sí, podría serlo. Creo que hace 15 minutos que acaba el partido. Ahora mismo estoy todavía procesando todo lo que ha pasado. Vamos a necesitar tiempo para transitar esto. No es suficiente porque el martes hay un partido importantísimo fuera de casa. Nos vienen partidos difíciles en Liga y el fútbol no espera".
Una racha negativa y la falta de explicación a la derrota: "Yo creo que nosotros en el vestuario todo el mundo creíamos que lo podíamos hacer. Y yo creo que eso se ha demostrado en la primera parte. No ha sido una cuestión de actitud o de creer. Yo creo que todos creíamos que teníamos un vestuario y un equipo con una calidad inmensa. El fútbol a veces es así de cruel. Y ahora toca revisar, analizar y saber qué se podía haber hecho mejor. Pero definitivamente hay muchas cosas".
Público bético enfadado desde hace tiempo: "Está claro. El Betis y nosotros somos jugadores que nuestro trabajo, nuestro oficio es ofrecerles eso. Ahora mismo no lo estamos haciendo. Entendemos el enfado perfectamente. Nosotros les pedimos que se enfaden y que nos sigan apoyando. Nosotros también estamos muy enfadados, muy tristes con nosotros mismos, con no haber ganado. Nosotros vivimos de eso, vivimos de las victorias. Vivimos de hacer a los aficionados disfrutar dentro del campo. Pero esta noche no ha sido así y tenemos que seguir adelante porque nos esperarán noches mejores".
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026
- Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 16 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
- La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves
- La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
- La pasarela de Los Remedios, el hotel de lujo y el Cubo de VERA Sevilla fijan en junio de 2027 su nueva fecha de inauguración oficial
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026