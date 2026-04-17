El Betis, con un ojo en la final de Copa y otro en Montilivi tras la decepción europea ante el Braga

El Real Betis Balompié no tiene tiempo para lamentarse después del batacazo europeo contra el Sporting de Braga en La Cartuja. Los de Manuel Pellegrini, tras un traspié en palabras del Ingeniero ante los lusos cayendo por 2-4 tras desperdiciar una ventaja de 2-0, deben centrarse en el siguiente compromiso liguero que los emplaza a Montilivi contra el Girona.

Antes de que llegue el partido contra los de Míchel de la jornada 33, fijado para el Martes de Feria, en La Cartuja se disputará este sábado la final de la Copa del Rey, y los verdiblancos seguro que tienen un ojo puesto en ella.

El reparto de Europa en Liga depende de quién gane la final de Copa del Rey

Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras en la final de dicho certamen 39 años después y pase lo que pase afectará al reparto europeo en LaLiga.

Si el conjunto de Diego Pablo Simeone se alza en Sevilla con la Copa del Rey, la plaza que se genera por levantar el trofeo correría al sexto clasificado. De dicha forma, el quinto clasificado mantendrá su estatus de acceder a la fase de grupos de la UEFA Europa League y el sexto también tendrá el mismo premio, disputando el séptimo en Liga la fase de grupos de la UEFA Conference League.

Ahora mismo, el Betis es quinto con 46 puntos, el Celta es sexto con 44 y la Real Sociedad ocupa la séptima plaza con 42. Getafe con 41 y Osasuna con 39 son quienes más se acercan a las tres posiciones que darían acceso a jugar en el viejo continente la próxima temporada.

Por el contrario, si son los de Pellegrino Matarazzo quienes ganan la Copa, el quinto del campeonato iría a la fase de grupos de la UEFA Europa League y el sexto accedería a la fase de grupos de la UEFA Conference League, ya que los donostiarras por vencer al Atlético accederían a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

España, segunda en la carrera por un puesto extra en Champions

En este momento, España es segunda en el ranking de países por una plaza extra en Champions League y aventaja a Alemania en 0.191 puntos, por lo que la lucha se reduce al papel de Atlético de Madrid en Champions y Rayo Vallecano en Conference para los españoles, y Bayern en Champions y Friburgo en Europa League para los germanos. El país que termine con más puntos en dicho ranking ganará que el quinto de LaLiga o la Bundesliga acceda a la máxima competición continental de clubes.

Si es España quien se lleva dicho puesto, ahora mismo sería el Betis quien disputase la Champions League, yendo Celta y Real Sociedad a la Europa League y el Getafe a la Conference League.

El Betis de Pellegrini, a por la primera de las siete finales en Liga para acabar en quinto lugar

Aparcando las cuentas, la realidad del Betis lo transporta el próximo martes a Montilivi, un estadio en el que ha vencido al Girona en cuatro de sus cinco últimas visitas, venciendo en la más reciente por 1-3 con goles de Johnny Cardoso, Antony e Isco.

De los tres, el estadounidense está en el Atlético de Madrid, el brasileño está sancionado y el capitán verdiblanco podría reaparecer frente a los de Míchel. Contra el Braga fue convocado el de Arroyo de la Miel, pero el contexto del partido en el tramo final no invitaba a que saliera al campo en un momento en el que no hay que correr con su reaparición.

Será en Montilivi donde el Betis busque poner freno a una larga mala racha con un encuentro ganado de los últimos 11 en todas las competiciones y con tan sólo cinco puntos en los siete enfrentamientos de Liga más recientes.

En tierras gerundenses, Pellegrini recuperará para el martes a las 21:30 a Natan en defensa y podría contar con Giovani Lo Celso de inicio en el once tras tener minutos en el empate a uno en El Sadar.

Los perseguidores de los verdiblancos, Celta y Real Sociedad, jugarán ambos el miércoles. Los de Claudio Giráldez cerrarán el día en el Camp Nou a las 21:30 y los de Matarazzo defenderán su posición en Liga contra el Getafe a las 20:00 en Anoeta y esperarán que béticos y/o celestes fallen en sus duelos.