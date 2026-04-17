Real Betis Balompié
Caos total en La Cartuja: un mensaje de evacuación desaloja por error las gradas en cuestión de minutos
El aviso de "desalojen el estadio" fue rectificado con rapidez, pero provocó una salida masiva de aficionados en los minutos finales del Betis-Braga
Un error en la megafonía, hasta en tres ocasiones, del estadio de La Cartuja ha provocado momentos de confusión en los últimos minutos de la eliminatoria de Europa League de cuartos entre el Real Betis Balompié y el Sporting de Braga. Poco antes del descuento final y con los verdiblancos con el partido perdido, se emitió de forma errónea un mensaje instando a los aficionados a "desalojar el estadio".
Instantes después, se rectificó por los altavoces con un aviso contrario, pidiendo a los asistentes que permanecieran en sus asientos: "Se ha emitido ese mensaje por error, por favor, permanezcan en sus asientos", lo que generó desconcierto entre los miles de seguidores presentes.
La reacción de los aficionados béticos ante el estupor por el mensaje fue la de abandonar sus localidades y desfilar por las escaleras con rapidez, pero de forma ordenada, lo que provocó que durante el descuento La Cartuja quedara prácticamente vacía en muy pocos minutos. Del aforo inicial superior a 66.000 a un final de partido en el que los aficionados del Braga se dejaban ver y oír en el espacio destinado a la afición visitante.
El incidente, fruto de un fallo de comunicación, generó una gran confusión en las gradas en pleno desarrollo del encuentro y por suerte no trascendió de ahí ni sucedió nada para el momento del duelo que era y el desconcierto surgido entre los presentes..
El Betis, tras el partido, aclaró que "ha sido un error de la cabina del videomarcador. Se han equivocado y en vez de poner el mensaje en portugués para avisar a su afición de que no abandonen el estadio han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar. Han rectificado pero ya había gente saliendo". Minutos más tardes, fuentes del club afirmaron que fue un mensaje lanzado por la UCO.
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