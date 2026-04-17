Pellegrini, tras la dura eliminación del Betis ante el Braga: "Cuando uno pierde como nosotros es muy difícil dar explicaciones"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en la sala de prensa de La Cartuja tras la debacle ante el Sporting de Braga que elimina a los verdiblancos de la Europa League en cuartos de final.

Explicación a lo sucedido: "Explicaciones es muy difícil dar cuando uno pierde como perdimos nosotros. Hicimos un primer tiempo de gran nivel, convertimos dos goles y no llegaron a portería. Un choque entre centrales permitió a ellos descontar y en el segundo tiempo sentimos el efecto del gol. Le dieron la vuelta y fue una confusión total. No fuimos capaces de retormar lo del primer tiempo".

Fracaso por la eliminación: "Es un traspié muy duro, no sé si fracaso. Logramos empatar fuera, teníamos el partido con nuestro público y ganando 2-0. Tuvimos la clasificación en el bolsillo pero el fútbol no permite errores y cometimos muchísimos".

Sobreponerse a los fallos y a la eliminación: "Esperamos que tengamos la madurez para superarlo. Cuando has hecho un primer tiempo que hicimos y a los cuatro minutos del segundo tiempo, un córner y un penalti te dan la vuelta, el equipo lo sintió y no tuvo la capacidad de reaccionar".

Dolido por la eliminación: "Me duele más que la de Copa del Rey porque enviamos todo para pasar a semifinales. Tenemos que superarla lo antes posible para acabar en el campeonato de la mejor forma posible".

Seguir remando en Liga: "Es un momento muy duro, por supuesto. Perderlo de la manera que se pierde es una manera muy dolorosa. Con la derrota nuestra y del Celta se han perdido los puntos para la quinta plaza pero tenemos que dar la cara para tratar de acabar en posiciones europeas".

Fallos de Pau López: "¿Portero? Tenemos un plantel y uno elige diferente portero por razones. La Europa la estaba jugando Pau, hemos logrado llegar a cuartos jugando con Pau. No había razón para cambiarlo. Cuando se producen los errores es muy fácil decir que tendría que haber jugado otro, los hechos puntuales se analizan, tanto Pau como Álvaro han tenido buenos momentos y errores".

Ciclo acabado: "Personalmente no creo que un ciclo dependa de un error puntual. A todos nos duele la derrota y somos responsables del partido de hoy. Ojalá podamos rematar el trabajo de este año clasificando a Europa como hemos hecho otras temporadas. No clasificar a Europa sería un traspié importante".