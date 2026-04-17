Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teletrabajo funcionariosPeatonalización DuqueCondena 'Manada de Écija'Morante de la PueblaCalor en la final de CopaCrónica del BetisLas notas del BetisPellegriniCrónica Toros en SevillaAyudas familias numerosas
instagramlinkedin

El Real Betis explica el "error" de la evacuación de la Cartuja y "lamenta profundamente el desconcierto"

Un error humano en el sistema de megafonía obligó a activar el mensaje de evacuación en el estadio, aunque el Real Betis ya ha pedido disculpas y revisará los protocolos de seguridad.

Vídeo | Estadio de La Cartuja en el momento del desalojo por error del estadio durante el Betis Braga

Vídeo | Estadio de La Cartuja en el momento del desalojo por error del estadio durante el Betis Braga

Álex Mérida

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Real Betis ha expresado su profundo pesar por el episodio de confusión registrado ayer en La Cartuja, cuando en el minuto 92 del encuentro se activó por error un mensaje de evacuación del estadio, generando momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Como ocurre en todos los partidos europeos, en los minutos finales se realizaron los tres anuncios en el idioma de los aficionados visitantes para indicarles que tendrían que esperar en la grada tras la finalización del encuentro.

Sin embargo, en esta ocasión, se ordenó la emisión de un mensaje adicional. El dispositivo organizado para la salida de los aficionados portugueses tuvo que ser modificado, ya que los conductores no cumplían con los tiempos reglamentarios del tacógrafo. Debido a ello, la Unidad de Intervención Policial solicitó a la UCO -Unidad de Control Operativo- que se anunciara por megafonía a los aficionados portugueses que iban a tener que esperar más tiempo en la grada visitante.

Error humano en el sistema

En el momento en el que el personal técnico accionó el sistema para realizar el anuncio, por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del Estadio. Una vez identificado el fallo, desde la misma UCO se informó del error cometido y de que no había necesidad de realizar la evacuación.

Noticias relacionadas y más

El Real Betis quiere pedir disculpas a sus aficionados por la situación de alarma generada y, junto al Cuerpo Nacional de Policía, revisará los protocolos de seguridad para que no se pueda repetir una situación similar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
  2. Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
  3. La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
  4. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026
  5. Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 16 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
  6. La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves
  7. La pasarela de Los Remedios, el hotel de lujo y el Cubo de VERA Sevilla fijan en junio de 2027 su nueva fecha de inauguración oficial
  8. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026

El Real Betis explica el "error" de la evacuación de la Cartuja y "lamenta profundamente el desconcierto"

El Real Betis explica el "error" de la evacuación de la Cartuja y "lamenta profundamente el desconcierto"

El Betis, con un ojo en la final de Copa y otro en Montilivi tras la decepción europea ante el Braga

Bellerín, roto tras el Betis-Braga: "No sé muy bien qué decir"

Caos total en La Cartuja: un mensaje de evacuación desaloja por error las gradas en cuestión de minutos

Caos total en La Cartuja: un mensaje de evacuación desaloja por error las gradas en cuestión de minutos

Vídeo | Estadio de La Cartuja en el momento del desalojo por error del estadio durante el Betis Braga

Pellegrini, tras la dura eliminación del Betis ante el Braga: "Cuando uno pierde como nosotros es muy difícil dar explicaciones"

Pellegrini, tras la dura eliminación del Betis ante el Braga: "Cuando uno pierde como nosotros es muy difícil dar explicaciones"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Braga: Abde, el único que demostró ser jugador de élite

Europa aún le queda grande al Betis de Pellegrini (2-4)

Europa aún le queda grande al Betis de Pellegrini (2-4)
Tracking Pixel Contents