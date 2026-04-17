El Real Betis explica el "error" de la evacuación de la Cartuja y "lamenta profundamente el desconcierto"

El Real Betis ha expresado su profundo pesar por el episodio de confusión registrado ayer en La Cartuja, cuando en el minuto 92 del encuentro se activó por error un mensaje de evacuación del estadio, generando momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Como ocurre en todos los partidos europeos, en los minutos finales se realizaron los tres anuncios en el idioma de los aficionados visitantes para indicarles que tendrían que esperar en la grada tras la finalización del encuentro.

Sin embargo, en esta ocasión, se ordenó la emisión de un mensaje adicional. El dispositivo organizado para la salida de los aficionados portugueses tuvo que ser modificado, ya que los conductores no cumplían con los tiempos reglamentarios del tacógrafo. Debido a ello, la Unidad de Intervención Policial solicitó a la UCO -Unidad de Control Operativo- que se anunciara por megafonía a los aficionados portugueses que iban a tener que esperar más tiempo en la grada visitante.

Error humano en el sistema

En el momento en el que el personal técnico accionó el sistema para realizar el anuncio, por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del Estadio. Una vez identificado el fallo, desde la misma UCO se informó del error cometido y de que no había necesidad de realizar la evacuación.

El Real Betis quiere pedir disculpas a sus aficionados por la situación de alarma generada y, junto al Cuerpo Nacional de Policía, revisará los protocolos de seguridad para que no se pueda repetir una situación similar.