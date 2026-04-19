Girona FC - Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en Montilivi

Al Real Betis Balompié le restan siete finales en LaLiga EA Sports y la primera de ellas lo llevará hasta Montilivi. Allí se medirá al Girona Fútbol Club de Míchel este próximo Martes de Feria en la jornada 33, que se disputa como ya se conoce antes de la 32 tras el adelanto de la final de la Copa del Rey.

El Betis de Manuel Pellegrini ya trabaja para pasar página cuanto antes tras la dura eliminación en cuartos de Europa League ante el Braga y se centra en volver a ganar en Liga más de dos meses después. Antes de que llegue el duelo en Gerona, estará muy pendiente de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, porque su resultado puede influir directamente en el reparto de plazas europeas en LaLiga.

Ahora mismo, el Betis es quinto con 46 puntos, por delante de Celta, Real Sociedad, Getafe y Osasuna, y según quién gane la Copa variará el premio europeo para los equipos que terminen en esas posiciones. También entra en juego la posibilidad de que España logre una plaza extra para la próxima Champions, lo que beneficiaría al quinto clasificado y abriría aún más el abanico continental.

Al margen de las matemáticas y para que estas sumen de forma positiva en clave Betis, es el equipo de Pellegrini el que tiene que volver a una senda de la victoria que parece perdida con sólo un triunfo en los últimos once partidos entre todas las competiciones y cinco puntos de 21 en Liga en los siete más recientes. El duelo en Girona, marcado en verde en un campo en el que los resultados de los últimos años con el Ingeniero a los mandos son halagüeños para regresar a Sevilla con tres puntos más en el casillero.

Para ese partido, Pellegrini llega sin Antony, sancionado, como la gran baja del Betis, y con Cucho, Aitor y Chimy apercibidos de sanción. En Montilivi, Giovani Lo Celso podría incluso comenzar en el once y en el segundo tiempo estrenarse Isco, que fue convocado ante el Braga pero finalmente ni calentó.

Mientras tanto, los rivales directos de los verdiblancos por la quinta plaza, Celta y Real Sociedad, jugarán un día después, el miércoles, pendientes de un posible tropiezo bético.

Horario del partido Girona FC - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Girona Fútbol Club de Míchel y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputará este martes 21 de abril a partir de las 21:30 horas en el estadio de Montilivi.

En los cinco enfrentamientos más recientes en tierras gerundenses, los de Pellegrini han ganado en cuatro de sus cinco últimas visitas, venciendo en la más reciente por 1-3 con goles de Johnny Cardoso, Antony e Isco.

Dónde ver por televisión el Girona FC - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Girona Fútbol Club de Míchel y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.