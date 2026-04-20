Real Betis Balompié
Alineación probable del Betis en Montilivi ante el Girona: obligado a despertar para mantener la quinta plaza
Ángel Ortiz, Junior Firpo, Diego Llorente y Antony, las ausencias del Betis en Montilivi
Hasta el estadio de Montilivi en Gerona se desplaza este martes el Real Betis Balompié para enfrentarse al Girona Fútbol Club de Míchel en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. No será una noche fácil en la ciudad de los cuatro ríos en la que los de Manuel Pellegrini tienen el objetivo y la obligación de volver a la senda de la victoria.
La eliminación de Europa League a manos del Sporting de Braga en La Cartuja ha abierto las grietas de un club que ve cómo se le ha escapado una oportunidad importante de conseguir algo serio en el viejo continente, todo ello en medio de una mala racha de resultados con un único triunfo en los últimos once partidos y con cinco puntos de 21 en el campeonato nacional en los siete más recientes.
Los resultados en Montilivi para el Betis en los últimos años llaman a la esperanza, pero donde tendrá que hablar será en el verde, puesto que ya ha llegado a un punto en el que las palabras no valen y, como dijo Ángel Haro esta mañana, "hay que aferrarse a la quinta plaza, lo clave es el presente, ya no vale otra cosa que no sea ganar".
Mantener la quinta plaza pasa por ganar en Montilivi
Se ha quedado sin margen el Betis de Manuel Pellegrini y a Gerona ha viajado sabiendo la suma importancia que tiene sumar de a tres este miércoles frente a los de Míchel. Después de ganar la Real Sociedad la Copa del Rey, los verdiblancos sólo pueden ser quintos para ir el año que viene a la Europa League salvo que España consiga por el rendimiento en Europa una plaza extra en Champions League que ahora mismo está en el aire.
En portería, el plan del Ingeniero pasa por contar con Álvaro Valles. El de La Rinconada, con la vuelta de LaLiga en la que estaba siendo titular y tras el papel de Pau ante el Braga, se prevé que acabe el campeonato y tendrá que ser clave en los siete partidos que restan.
Una de las dudas del once de Pellegrini están en el lateral derecho, entre Aitor Ruibal y Héctor Bellerín. Gana enteros el de Sallent tras los minutos acumulados del barcelonés frente al Braga. Junto a Natan en el eje estará Marc Bartra, ya que como informó el técnico chileno, Diego Llorente sufre un esguince de tobillo y se queda fuera de la convocatoria como Ángel Ortiz -que comienza a reintegrarse con el grupo-, Junior Firpo por lesión y Antony por sanción. En el carril zurdo, Valentín Gómez apunta a salir de inicio.
En el doble pivote, Sofyan Amrabat y Sergi Altimira son los que más química demuestran tener cuando juegan juntos, pero el de Huizen hizo el encuentro completo ante los lusos y puede que junto al de Cardedeu aparezca Marc Roca en el once. Fornals también podría retrasar su posición de partida.
Sin Antony, las opciones en la derecha se abren para el mismo centrocampista castellonense, que ya jugó ahí de inicio en Portugal, y para Pablo García. El canterano viene pidiendo minutos tras sus últimas actuaciones y puede ser la sorpresa en Montilivi.
Donde no parece que habrá dudas es en la mediapunta. Giovani Lo Celso ya reapareció en El Sadar, el Betis mejoró con él en el campo y está para más minutos como Pellegrini confirmó en la previa, por lo que raro sería no verlo de inicio. De hecho, hasta Isco, citado, podría tener su momento en la segunda mitad.
Tampoco hay mucha alternativa a Abde en el extremo izquierdo. El de Beni Melal, el único que mantuvo el nivel frente al Braga, es titular indiscutible en base a goles y buenas actuaciones y mientras el físico le dure tiene que jugarlo todo. Rodrigo Riquelme esperará en el banquillo un día más como Chimy Ávila lo hará en la delantera si Cucho necesita un relevo en la segunda mitad. Cédric Bakambu viaja, pero no debería seguir teniendo opciones, ya que mientras celebraba con Congo había compañeros suyos ejercitándose con el Betis en una etapa de la temporada crucial.
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