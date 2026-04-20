Ángel Haro: "Hay que aferrarse a la quinta plaza, lo clave es el presente, ya no vale otra cosa que no sea ganar"

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, ha comparecido en los medios del club verdiblanco tras cuatro días de silencio absoluto en la entidad. Tanto el presidente como José Miguel López Catalán, el vicepresidente, han querido estar cerca de la plantilla tras la dura eliminación ante el Sporting de Braga en La Cartuja.

Momento de unión: "Fundamentalmente que son momentos de estar unidos, es verdad que hay que digerir esta frustración, esta bronca, como dicen los argentinos, que tenemos todos, y es sano, sinónimo de crecimiento, cuando pasan situaciones no deseadas que estemos enfadados, pero que todavía nos quedan un objetivo importante por conseguir, que es estar de nuevo en competiciones europeas. Eso sí es verdaderamente clave para lo que es nuestro futuro, el futuro y la viabilidad del club, el que está todos los años en Europa, y por lo tanto queda un partido muy importante que jugar. Pero ya digo, lo importante ahora mismo es estar unidos, de nada sirve echarnos unos a otros en cara que podríamos haber hecho, tenemos que dar lo mejor de nosotros para estos partidos que llegan".

Valoración de la eliminación ante el Braga: "Todavía está uno intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran expectativas lógicas, por lo que ya hoy en día es el Betis. Como dije, en su momento teníamos una parte del cuadro amable, y además como había sido todo, un empate en la ida, en nuestro campo, lleno, con todo el mundo apoyando, un 2-0. Eso es difícil de digerir y eso hay que pasar un poco el tiempo, pero como nos quedemos en eso, en digerir y no en el próximo partido, tenemos muchas posibilidades de que esto se pueda estropear totalmente la temporada. Ahora hay que centrarse en los partidos que vienen, ya digo, en estar unidos, empezar en el presente, futuro ya llegará, pero ahora mismo es el presente, y el presente es este mes que falta de competición, que como digo, tenemos que aferrarnos a esta quinta plaza y conseguir, pues, de nuevo estar en Europa".

Futuro de la próxima temporada: "La primera forma de tener un fracaso es pensar en el futuro sin tener en cuenta el presente. Como digo, el futuro llegará, el club trabaja lógicamente día a día en su futuro, pero lo clave es el presente, y el presente son siete partidos donde hay que aferrarse a la quinta plaza, jugar cada partido como si fuera el último, competir como veníamos compitiendo, es verdad que ya digo, llevamos unos meses donde el equipo le cuesta, donde tiene un partido ya para ganar y acaba pues teniendo dudas, y eso es trabajo de todos, tenemos que mentalizarnos que estos partidos son claves".

Qué espera Haro del Betis ante el Girona y frente al Real Madrid: "Espero que ganemos, ya no vale otra cosa que no sea ganar porque los rivales, el sexto y séptimo, lo tenemos prácticamente pegado y ya todos los partidos tienen que ir con la victoria como sinónimo debe acompañarnos. Ya digo, digerir de alguna manera esta frustración que tenemos todos, también los propios jugadores, porque están contrariados, porque se había puesto todo muy de cara para poder hacer algo importante en Europa, pero nuestro objetivo tiene que ser competir de nuevo por estar en Europa y competir estando quinto y quedando siete partidos es pues aferrarse a esa quinta plaza y cada partido es clave".