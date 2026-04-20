Real Betis Balompié
Pellegrini reconoce que faltó "fortaleza anímica ante el Braga" y que será una herida "para siempre y difícil de cicatrizar"
"Tengo contrato y no creo que por un partido puntual el club vaya a cambiar su manera de pensar, lo menos importante es mi futuro"
Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa en la previa del partido de Liga contra el Girona en Montilivi. Ángel Ortiz fue la novedad de la sesión del conjunto verdiblanco tras regresar de lesión.
Qué espera del Girona-Betis: "Espero un partido muy difícil, como todos los de LaLiga. El Girona ha ido retomando su juego y tendremos que hacer un partido muy completo para poder puntuar".
Cómo está el equipo en el plano mental tras la eliminación: "El equipo anímicamente está afectado, fue una derrota muy fea, ganando 2-0 tras un buen primer tiempo, quedar eliminado fue un varapalo muy grande. Hay que tener la valentía para superarlo lo antes posible como la humildad cuando se gana. Hay preocupación y necesidad de mejoría, seguimos quintos en liga a pesar de resultados recientes. Nos caímos en un partido muy doloroso de la Europa League, nos queda el recurso de LaLiga y a ello tenemos que agarrarnos".
Qué le ha pasado al equipo para haberse caído con 1 de 11 ganados y una eliminatoria con todo a favor: "Es difícil dar una explicación, lo del jueves fue increíble cómo cambió el equipo tras un choque entre dos defensores, en el segundo tiempo un penal y un error en balón detenido, no tuvimos la capacidad de reaccionar, nos faltó fortaleza anímica. En Liga han sido más empates que derrotas, tratamos de no dejarla nunca de lado y llegar a Europa vía Liga. Por supuesto hay que buscar razones, las explicaciones no son fáciles, no todo es racional pero hay que sumar tres puntos lo antes posible mediante la unión, convencimiento de lo que hacemos y rendimientos individuales".
Llorente, lesionado: "Ángel no está en condiciones de ser citado, está reapareciendo. Diego Llorente tampoco está, tuvo un esguince en el tobillo. Gio ya viene trabajando con nosotros, está en condiciones de hacer más e Isco sigue entrenando y cada sesión es importante y veremos si está para unos minutos".
Minutos de Isco en Montilivi
"Isco va mejorando con su lesión. Todavía no lo hace todo completo. Es arriesgado. Podría retroceder en cuanto a su lesión. Por otro lado, va avanzando. Para algunos minutos puede ya estar. Son cuatro o cinco días más de trabajo en relación a los últimos partidos. Ya veremos el partido como se nos plantea".
Autocrítica tras últimos resultados: Yo siempre hago autocrítica. Una cosa sea autocrítica personal y la otra estar haciendo pública. Creo que no es el camino de un técnico estar haciendo autocrítica pública, ni a los jugadores ni a sí mismo. Lo vuelvo a reiterar, lo que he dicho ha sido una derrota, como usted dice, muy dolorosa en ambas competiciones. En tanto en la Copa del Rey con Atlético de Madrid, porque fueron aquí en casa con nuestro público, como el otro día donde, con mayor razón todavía, porque íbamos 2-0 arriba en el marcador. Así que son derrotas que a los jugadores y al cuerpo técnico les duele tanto como a la hinchada. No creo que nos dé exactamente lo mismo. Fue muy importante el no poder conseguirlo para ese guío hasta las semifinales de la Europa League. Por otro lado, no hay que confundir. Es cierto que tuvimos una derrota muy fea y así lo aceptamos, pero en cuartos de final de la Europa League. En la temporada pudimos llegar a cuartos de final que no se había llegado nunca antes. Entonces una cosa no puede destrozar toda la otra. Es un punto grave porque nos permitió seguir en nuestro campo, un partido que teníamos asegurado. Es una cosa. La otra es que creer que está todo malo. Conmigo no lo van a encontrar nunca, porque si no habríamos llegado varias veces a un cuarto final de la Europa League y es primera vez en la historia. Entonces se llegó y se salió mal sin lugar a dudas. En la Copa del Rey nos eliminó Atlético de Madrid, un equipo superior a nosotros, y nos eliminó feo también. No era la diferencia de capacidad entre Atlético de Madrid y nosotros. Entonces uno asimila la derrota, pero también porque está llegando a instancias superiores tanto en la Copa del Rey como en la Europa League. Y en la Liga, como digo, no es que estemos quintos. Y uno de los méritos, justamente, a pesar de la racha mala, de haber seguido en las tres competiciones, es estar quinto todavía. Y ahora veremos cómo la defendemos aquí hasta final de temporada. Si no conseguimos un lugar para Europa, por supuesto que va a ser una mala temporada. Si usted consigue un lugar para Europa, primera vez en la historia que llega a cuartos de final de la Europa League y llega a cuartos de final de la Copa del Rey, yo no sé si va a ser una mala temporada. Por eso yo creo que hay que esperar estos siete partidos para ver dónde terminamos. Pero no tenga ninguna duda que la autocrítica se hace siempre. Una cosa es hacerla públicamente, otra es hacerla privadamente".
Mensaje a los béticos: "Yo creo que todos los béticos, como todos nosotros, estamos muy tocados por la derrota porque fue muy fea, no solamente por haber sido en nuestra casa, sino que por haber ido ganando 2-0 y con la ilusión de haber estado en una semifinal tremenda. Pero yo también voy por las calles y veo a los béticos absolutamente ilusionados también de poder mantenernos para volver a jugar a Europa. Veo que ellos valorizan también la llegada a la instancia que llegamos a la Europa League, que valorizan jugar seis años seguidos. Y uno como técnico no puede vivir del pasado. Yo sigo que tenemos que clasificar a Europa este año y esa es mi exigencia personal, la exigencia que tenemos como equipo. Y una vez que terminamos la temporada podemos hacer una autocrítica de qué se pudo mejorar, qué es lo que se pudo mejorar, si fue buena o fue mala. Pero no tenga ninguna duda que no podemos, con todo lo doloroso que fue, tirar todo por la borda porque el mérito de este plantel ha sido justamente mantenerse vigente las dos competiciones. Hay que esperar, efectivamente, a final de temporada. El quinto puesto puede ir a Champions o a UEFA Europa League, ya se verá".
Repercusión de la eliminación en su continuidad: "Primero tenemos que terminar la temporada, ¿no es cierto? Si terminamos la temporada clasificada en quinto lugar, ya veremos para cuál es la competición, ¿no es cierto? Para mí va a ser una buena temporada, una vez más, porque por algo hemos clasificado seis años seguidos en una Europa League. Y el que sea una buena temporada, al final, no quiere decir que no nos hacemos, ¿no es cierto? O no tenemos la amargura igual de no haber pasado a semifinales de la Europa League, podría ser mejor todavía. Así que esa va a ser una herida que la vamos a tener siempre y va a ser difícil de cicatrizar. Pero como digo, llegamos a esa instancia y por eso podemos tener ese tipo de heridas que antes no se podía. En el caso personal mío, yo tengo un contrato con el club. No creo que el club, por un partido puntual, ¿no es cierto? Vaya a cambiar su manera de pensar. Quizás no puedo ya hablar por otras personas, pero de lo que sí puedo hablar por mí mismo y le aseguro que la menor preocupación es la parte mía. Habría que analizarlo, no puedo meterme en la mentalidad de otras personas. Habría que darle una evaluación. Como digo, esto se vive del presente, no del pasado, pero no tengo ninguna preocupación".
Quinto puesto de Champions o Europa: "A mí me importa todo. No hay nada que no me importe. Si se llega a la Champions es mejor, pero no depende de nosotros. Lo que podemos hacer es que depende de nosotros. Sería muy bueno llegar a la Champions. Primero tenemos que salir quinto, después vemos hasta dónde nos permite llegar. Para salir quinto tenemos que mejorar los resultados, tenemos que mejorar el juego e intentar estos siete partidos mantener esa posición. El resto no depende de nosotros".
Sensación de catástrofe en la afición: "Siempre hay dos visiones, la pasional y la racional. La pasional es esa y yo también la tengo. Uno queda amargado cuando ganan 2-0 nuestro público, un rival inferior a nosotros. Haber perdido la semifinal. Pero por eso también es la actividad más popular del mundo. Mucha de eso no tiene explicación. Después está la parte racional fría que uno tiene que pensarlo. Eliminan en la fase de grupo, no es lo mismo. Si gastamos siempre en la fase de grupo y nos eliminan en la fase de grupo, no es lo mismo. Yo creo que en toda la parte negativa, toda la parte dolorosa, también hay que tener una racionalidad para ver objetivamente cosas positivas. Lo otro no es una opinión mía, es una opinión objetiva. Es primera vez que se juega cuarto final. A lo mejor si llegamos a la semifinal o a una final y la pierdes, va a ser tremendamente dolorosa".
Continuidad de Pellegrini sin el Betis en Europa: "Lo menos importante es mi futuro. Lo digo, por supuesto, si no clasificamos para Europa. Si las cinco temporadas anteriores hemos clasificado para Europa y esta no clasificamos, por supuesto que no puede ser una buena temporada. Después hay que plantear los objetivos, ver el futuro y las decisiones las toman los dirigentes en la parte que responde a ello y en la parte técnica la veo yo. Así que no es un tema, como digo, por tercera vez que se lo repito, que no es primordial ni tiene ninguna importancia el futuro mío".
