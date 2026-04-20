Pellegrini recupera a Ángel Ortiz antes de un Girona-Betis clave

El Real Betis Balompié se ha ejercitado este lunes 20 de abril en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la previa del partido de la jornada 33 en Montilivi. Hasta Gerona viajarán los de Manuel Pellegrini esta tarde en busca de poner fin a la mala racha de resultados que atraviesa el conjunto verdiblanco.

Una sola victoria en los once últimos encuentros y tan sólo un pobre bagaje de 5 puntos de 21 en Liga, unido a la dura eliminación ante el Sporting de Braga, ha puesto en jaque a la entidad de las trece barras.

A pesar de mantenerse en quinta posición como así tenía previsto en el objetivo, las formas en las que cayó con los lusos y la mala dinámica confieren al Girona-Betis máxima prioridad para el equipo de Pellegrini. Tras la final de Copa del Rey, además, está obligado a ser quinto si quiere jugar Europa League ya que la Real Sociedad levantó el sábado el título.

Sólo un buen hacer de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en el viejo continente podría hacer que España mantuviera su lugar y ganara una plaza extra para Champions, yendo así el quinto a dicha competición y el sexto a Europa League.

Ángel Ortiz regresa al grupo y Junior es la única ausencia

Una subluxación anterior de hombro derecho durante el partido ante el Athletic Club en San Mamés hace justo casi un mes ha tenido de baja a Ángel Ortiz, que cuatro semanas después se ha reincorporado al grupo junto a sus compañeros para entrenar con normalidad en la previa del Girona-Betis. Queda por saber, por medio de Manuel Pellegrini, si el canterano nacido en Almendralejo tendrá opciones de entrar en la convocatoria.

Fuera de esa lista, además de Junior Firpo por lesión, único que sigue en la enfermería a falta de siete partidos para la conclusión del campeonato, estará Antony. El de Osasco vio la quinta amarilla ante Osasuna en El Sadar y reaparecerá frente al Real Madrid.