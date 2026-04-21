El Betis de Pellegrini busca respuestas en Girona tras dos meses sin ganar en Liga

El Real Betis Balompié comparece este martes en Montilivi con la imperiosa necesidad de reponerse a una larga racha negativa en la que acumula dos meses sin vencer en LaLiga. La visita al Girona, correspondiente a una jornada 33 adelantada por el calendario de la Copa del Rey, se convierte para los de Manuel Pellegrini en una oportunidad perfecta para volver a la senda de la victoria y mantener un quinto puesto que está marcado en el club como objetivo a final de temporada.

La eliminación europea frente al Sporting de Braga será "una herida difícil de cicatrizar" según reconoció Pellegrini. No sólo por la eliminación en sí, sobre todo por el cómo, por ir ganando 2-0 y terminar 2-4 tras cuatro errores individuales perfectamente evitables. Desde entonces, el equipo transita entre la obligación competitiva y la necesidad de recomponerse en lo anímico.

También lo verbalizó Ángel Haro, que pidió unidad y dejó claro que "hay que aferrarse a la quinta plaza, lo clave es el presente, ya no vale otra cosa que no sea ganar", al igual que dejó claro que en el Betis se sigue digiriendo la derrota: "Todavía está uno intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran expectativas lógicas, por lo que ya hoy en día es el Betis".

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini debe dar con la tecla

El Real Betis visita este martes Montilivi con la necesidad urgente de reaccionar y sostener la quinta plaza. La eliminación en Europa League ha dejado secuelas en la entidad y tampoco ayuda la racha reciente de resultados. Por ello, Manuel Pellegrini se acogerá a que sus mejores hombres demuestren ante el Girona de Míchel que son capaces de revertir la situación y volver a dar una alegría al beticismo tras dos meses sin triunfos en Liga.

Vuelve LaLiga y ello apunta al regreso de Álvaro Valles a la portería, que bien podría ya no rotar en lo que queda de campeonato. En el lateral diestro tiene más opciones Aitor Ruibal que Bellerín, que acabó desfondado en la eliminatoria con el Braga y que podría rotar para llegar al cien por cien frente al Real Madrid el viernes en La Cartuja. Bartra y Natan serán la pareja de centrales tras la baja de Diego Llorente por un esguince en el tobillo y Valentín Gómez arrancará como lateral zurdo dando descanso a Ricardo Rodríguez. Además del central madrileño, Ángel Ortiz, Junior Firpo y Antony serán las ausencias del Betis en Gerona.

Minutos de Isco en Montilivi "Isco va mejorando con su lesión. Todavía no lo hace todo completo. Es arriesgado. Podría retroceder en cuanto a su lesión. Por otro lado, va avanzando. Para algunos minutos puede ya estar. Son cuatro o cinco días más de trabajo en relación a los últimos partidos. Ya veremos el partido como se nos plantea".

En la medular, Altimira tiene sitio asegurado tras no jugar un solo minuto en Europa y falta por ver si el Ingeniero apuesta junto a él por Sofyan Amrabat, Marc Roca o incluso Fornals retrasando su posición. El castellonense, fijo para Pellegrini y sin descanso en 2026, puede partir tanto en la mediapunta como de extremo diestro si no forma con el de Cardedeu en el doble pivote.

En la sala de máquinas too hace indicar que Giovani Lo Celso será quien asuma los galones del Betis en ataque en Montilivi. El rosarino sabe que tiene que darlo todo en estas siete finales para que Scaloni lo considere con la Albiceleste para el Mundial y ante el Girona podría salir de inicio tras ya tener minutos contra Osasuna en El Sadar. Junto al argentino, Fornals puede comenzar en la derecha y Abde, principal amenaza del conjunto verdiblanco y hombre más en forma de la delantera, hacerlo en la izquierda.

Si la planificación ya fue de suspenso en el lateral zurdo, en la delantera Cucho Hernández no tiene competencia y será la principal referencia ofensiva de los de Pellegrini, obligados a sumar tres puntos que pongan fin a una etapa de dos meses que han avivado debates internos en la entidad cuando el equipo puede incluso disputar la Champions League la próxima campaña si mantiene el quinto lugar y España queda segunda en la carrera por la plaza extra.