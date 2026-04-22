Antiviolencia plantea una sanción de 30.000 euros al Betis por incidentes en el derbi

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una sanción de 30.000 euros al Real Betis Balompié por supuestamente incumplir las indicaciones de la Policía Nacional y permitir la exhibición de dos pancartas no autorizadas durante el derbi frente al Sevilla FC disputado el pasado 1 de marzo.

"Las lonas mostraban mensajes contra el presidente del Sevilla FC y el grupo ultra Biris Norte y habían sido expresamente prohibidas por el coordinador de seguridad el día del partido. Además, no habían sido comunicadas ni autorizadas en la Junta Local de Seguridad desarrollada en la Subdelegación del Gobierno", ha añadido este miércoles el propio Ministerio del Interior en su comunicado oficial.

En este sentido, la Comisión Antiviolencia ha propuesto su sanción por "una infracción grave" prevista en el artículo 21.2 de la Ley 19/2007 y ha detallado también "la aparición de dos botes de humo en la grada baja del Gol Sur, cuyo control es responsabilidad del organizador del evento", así como "la ocupación indebida de las vías de evacuación en la misma parte de ese sector", acorde a la misma nota de prensa.

"Estas incidencias se producen, además, en el marco de un amplio dispositivo de seguridad para evitar episodios de violencia en el derbi sevillano, declarado de alto riesgo", ha recordado Antiviolencia en su texto.

Intervención policial y ultras

"La noche del 27 de febrero, agentes de la Policía Nacional evitaron un potencial enfrentamiento de radicales de ambos clubes en el entorno de La Cartuja. El despliegue policial consiguió frenar a un grupo de 30 seguidores ultras cuando caminaban con ropa negra y objetos contundentes en la Glorieta Olímpica, en dirección al estadio", ha indicado la nota.

Por tanto, Antiviolencia igualmente ha propuesto multas de 1.500 euros y la prohibición de acceso a los estadios durante tres meses para cinco de esos jóvenes, relacionados con el grupo Biris Norte.

Sanciones a Real Sociedad y Rayo Vallecano

Por otra parte, la Comisión ha propuesto una sanción de 5.000 euros para la Real Sociedad por "la activación de una bengala roja en la Grada Sur baja del estadio" durante su encuentro de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre contra el Athletic Club, jugado el 4 de marzo en Anoeta.

Asimismo, la Comisión ha decretado multa de 1.500 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de tres meses para una persona que insultó al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, durante un partido que el equipo franjirrojo jugó ante el RCD Mallorca el pasado 12 de abril en Son Moix en la jornada 31 de LaLiga EA Sports.

"Martín Presa solicitó la intervención de los agentes cuando era increpado por un aficionado a la salida del vestuario. El seguidor había accedido a una zona vip y posteriormente al túnel donde se topó con el presidente", ha concluido la nota de Antiviolencia sobre ese episodio.