El Betis desafía al Real Madrid en La Cartuja en plena Feria de Abril

El Real Madrid se enfrenta este viernes a una exigente prueba en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (21.00 horas), donde le aguarda un Real Betis más necesitado y con mayores incentivos competitivos. El conjunto blanco está obligado a mantenerse firme lejos del Santiago Bernabéu si quiere seguir presionando al FC Barcelona y evitar cualquier relajación del líder en la recta final de LaLiga EA Sports.

El equipo que entrena Álvaro Arbeloa vuelve a jugar en un día poco habitual, por tercera vez en algo más de mes y medio, aunque esta vez no lo hace por tener más descanso para la Liga de Campeones si no por encaje de calendario, y tendrá también que adaptarse a esta situación en su deseo de apretar al sólido líder todo lo posible y llegar al Clásico del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou con opciones de seguir retrasando todo lo posible el alirón blaugrana.

Exigencia competitiva lejos del Bernabéu

Eso le exige al 15 veces campeón de Europa dar una buena medida competitiva y no dejarse llevar al estar lejos de la vigilancia y crítica de una afición que no le va a permitir excesivas relajaciones en sus choques como local como se pudo ver en su frialdad en la discreta victoria (2-1) del pasado martes ante el Deportivo Alavés.

De momento, el Real Madrid no volverá a jugar en el Santiago Bernabéu hasta el 14 de mayo y tendrá que empezar en La Cartuja una gira de tres salidas seguidas, todas ellas ante rivales que sí tienen objetivos. Entre medias del Betis y el FC Barcelona, tendrá que jugar ante un RCD Espanyol inmerso en la batalla por la permanencia.

Ambiente de Feria y presión clasificatoria

El Real Madrid llegará además a Sevilla en plena Feria de Abril, un ambiente de fiesta del que tampoco se quiere contagiar ni despistar un Betis que cogió aire con su última agónica victoria en Montilivi (2-3), con la que cortó una mala racha de resultados que le supusieron incluso la eliminación ante su público de una Liga Europa que despertaba ilusión en la entidad y afición bética.

El Barça no falló ante el RC Celta y el equipo madrileño continúa a nueve puntos de distancia a falta de 18 por jugarse, y tratará de volver a presionar a los de Hansi Flick, que el sábado tendrán una siempre complicada visita a un Getafe CF, al que se medirán sin jugadores importantes como Raphinha y Lamine Yamal, aunque los merengues no ganan a su próximo rival a domicilio desde agosto de 2021. Además, pese a golearle (5-1) en el Bernabéu todavía con Xabi Alonso y en una tarde estelar de Gonzalo García, el equipo de Pellegrini siempre le ha creado problemas y ya el año pasado se impuso por 2-1 y remontando el gol inicial de Brahim Díaz.

CARVAJAL ESPERA SU OPORTUNIDAD, VUELVE ANTONY

El conjunto merengue tendrá un examen ante el equipo de Manuel Pellegrini, también irregular en las últimas semanas, pero que pelea por aferrarse a su actual quinta plaza en la tabla, la cual podría darle el premio de jugar la Champions League el año que viene si el fútbol español logra esa plaza extra por la que pelea con la Bundesliga.

Esto dará mayor motivación a los locales de cara a compensar a su afición, decepcionada tras el duro revés de la semana pasada ante el Braga portugués, que le remontó un 2-0 para imponerse 2-4 y poner fin a su andadura en la Liga Europa en los cuartos de final. Aunque no gana como local en LaLiga EA Sports desde principios de febrero y sus últimos cuatro partidos se han saldado con empate, en Liga sólo ha perdido en La Cartuja ante el Barça, el Atlético de Madrid y Athletic Club.

Bajas sensibles y posibles cambios

Arbeloa recibió para este encuentro las malas noticias de las lesiones del central brasileño Eder Militao y del centrocampista turco Arda Güler, que parece que ya no jugarán más lo que resta de temporada, por lo que se verá obligado a modificar su once del pasado martes ante el Alavés.

Antonio Rüdiger se perfila como el reemplazo en una defensa donde podrían volver a los laterales Dani Carvajal y Ferland Mendy, este ante la amenaza que supone el extremo brasileño Antony, que vuelve tras cumplir sanción; mientras que el hueco del turco podría ser para Brahim o para un Thiago Pitarch que ha desaparecido tras haberse convertido casi en fijo. Arriba, Kylian Mbappé y Vinícius Jr repetirían como pareja para intentar hacer daño a un Betis que ha estado poco fiable en defensa y al que le cuesta dejar la portería a cero.

Betis: objetivo Champions y refuerzos clave

Por su parte, el conjunto verdiblanco sacó tres puntos claves en Montilivi para aprovechar las derrotas del RC Celta y la Real Sociedad y afianzarse en la quinta plaza con 49 puntos, cinco más que el Getafe CF y el equipo vigués. Pellegrini, además de con Antony, podrá contar con el 'Cucho' Hernández y Diego Llorente para un once que es demasiado pronto aún para un Isco Alarcón que retornó en Girona cinco meses después y dejando su calidad en el decisivo gol del triunfo de Rodrigo Riquelme.

FICHA TÉCNICA

REAL BETIS: Valles; Ruibal, Natan, Bartra, Rodriguez; Roca, Amrabat; Antony, Fornals, Abde; y Hernández.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouámeni, Brahim, Bellingham; Vinícius Jr y Mbappé.

Árbitro: Soto Grado (C.Riojano).

Estadio: La Cartuja.

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Hora: 21.00