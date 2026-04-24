El Betis de Pellegrini encuentra justicia en el 94’ con un gol de Bellerín ante un Madrid que se apagó (1-1)

El Real Madrid no ganó a pesar de contar con una ventaja importante en el comienzo del partido. En La Cartuja, en el minuto dos, quedó todo bastante claro. Brahím Díaz quiso controlar un balón en área, lo hizo con el brazo extendido y César Soto Grado huyó de tener valentía en señalarlo. Héctor Bellerín anotó en el 94 y consiguió un punto de oro para un Betis de Pellegrini que hizo buen fútbol y mereció más que un meritorio empate.

Un árbitro cobarde que condicionó -los penaltis luego hay que marcarlos- en parte el inicio de un Betis que salió con ritmo ante los de Arbeloa, pero que no tuvo hasta bien entrada la primera parte llegadas de peligro al área de Lunin.

Con balón, ambos discutieron la posesión y buscó por medio de Abde intimidar a un Real Madrid que marcó en la primera que tuvo entre palos en el minuto 17. Fede Valverde golpeó en la distancia, Álvaro Valles repelió como pudo y dejó un rechace que Vinícius aprovechó ante la pasividad de Bartra y Bellerín. Mbappé, diez antes, ya remató sin oposición.

Las imágenes del Real Betis - Real Madrid / Julio Muñoz / Efe

Ante un Real Madrid con varios de sus jugadores sin correr y con una deficiente presión alta que no le duró, el Betis empezó a meterse en el partido y a entender que podía tener opciones.

Los de Manuel Pellegrini crecieron en juego en el tramo final del primer acto, en llegadas y rozaron el empate por medio de un Antony que buscó sorprender a Lunin por bajo en primera instancia y por alto antes de que Soto Grado decretara el fin del primer tiempo.

Lo vio claro Pellegrini, que erró en el once con Bakambu de titular, y lo quitó tras el descanso junto a Fidalgo, buscando ganar un centrocampista más por dentro con Marc Roca y con Cucho ofreciendo movilidad.

El Betis, unido, fue capaz de hacerle daño al Madrid en los primeros compases de la segunda mitad a la par que se salvó en el gol anulado a Mbappé, el más determinante del equipo de Arbeloa hasta que lo quitó en el tramo final.

La constancia en las llegadas de los verdiblancos, que perdonaron el empate en varias ocasiones, no encontraron premio ante un Lunin especialmente lúcido y siendo por momentos el más determinante de los blancos.

El Betis mejora con Isco y Lo Celso en el campo

La entrada de Lo Celso y sobre todo, la de Isco en los últimos veinte de partido mejoró al Betis y encontró esa respuesta en juego apoyada por una Cartuja que se volcó con los de Pellegrini, muy poco acertados en la definición que sí tuvieron el martes.

El de Arroyo de la Miel canalizó por completo el ataque bético y demostró la importancia que tiene para el Betis, pero se quedó falto de socios a la hora de terminar las jugadas en una noche que iba camino de ser recordada únicamente por el nefasto arbitraje de Soto Grado hasta que Héctor Bellerín hizo justicia a un conjunto verdiblanco que se ha recuperado de una mala racha ganando 2-3 en Girona y sacándole un más que meritorio empate al Real Madrid.

El Betis, con Manuel Luis Pellegrini Ripamonti a la cabeza, se mantiene y se afianza en la quinta posición, suma 50 puntos y disipa las lógicas dudas que creó en una larga sequía sin triunfos.