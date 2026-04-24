Las notas de los jugadores del Betis ante el Real Madrid: Diego Llorente, el mejor de los de Pellegrini

El Real Betis Balompié consiguió un meritorio empate ante el Real Madrid gracias a un gol de Bellerín que hizo justicia a un partido en el que los de Manuel Pellegrini fueron quienes más creyeron en llevárselo tras un inicio polémico.

Las notas de los jugadores del Betis

(8) Manuel Pellegrini: ha recompuesto al Betis tras dos meses de dudas y con una eliminación europea por el camino. Buscó darle equilibrio al equipo con tres centrocampistas y cuajó un encuentro muy sólido ante el Real Madrid. En el debe, poner a Bakambu. Alcanza 50 puntos y se afianza en la quinta plaza.

Titulares

(7) Álvaro Valles: metió bien la mano en el tiro lejano de Valverde, pero dejó un rechace cómodo. Salvó al Betis en innumerables llegadas del Real Madrid.

(6) Héctor Bellerín: en el 0-1 se quedó anclado. Con balón estuvo acertado y se entendió con Antony. Sufrió ante Vinícius en defensa y marcó el gol del 1-1.

(4) Marc Bartra: tuvo que retirarse en el minuto 30 tras sentir problemas musculares. En el 0-1 se quedó anclado como Bellerín.

(5) Natan: perdido en lances aéreos, fue a más con el desarrollo del partido y tras la entrada de Llorente.

(3) Ricardo Rodríguez: hay días que cuesta defender su presencia en un once de un equipo que está en Europa y ambiciona con ir a la Champions.

(5) Sofyan Amrabat: vio una amarilla muy temprana, ganó con el paso de los minutos e intentó ser el que frenara al Madrid. En cierta medida, lo consiguió.

(5) Pablo Fornals: nunca negocia una carrera, siempre trabaja para el equipo, pero ahora que están Isco y Lo Celso deberá ganar más importancia en una posición algo más retrasada.

(4) Álvaro Fidalgo: le falta coger galones y tener valentía jugando, ser más determinante en la zona de tres cuartos.

(6) Antony: no paró de buscar una y otra vez a Mendy, de probarlo desde fuera y de echarse al Betis a la espalda. Participó en el gol de Bellerín. La patada que le dio Huijsen...

(6) Ez Abde: un tormento constante para Arnold, pero sin acierto en la terminación de las jugadas. No estuvo bien con balón pero gracias a su insistencia el Betis nunca se desconectó.

(0) Cédric Bakambu: falló una oportunidad clara y fue sustituido al descanso. Incomprensible que sea titular y tenga minutos.

Suplentes

(9) Diego Llorente: entró y la defensa del Betis fue a mejor. Ganó todos los duelos.

(5) Marc Roca: entró para dar cohesión a la medular junto a Amrabat y el Betis mejoró en equilibrio, pero le resta el poco acierto en el pase.

(6) Cucho Hernández: tuvo una y Lunin se la paró. Mejoró al Betis en juego en la segunda parte. Hasta que no ingresó en el campo no hubo nadie que hiciera un cambio de juego certero. Evitó con acierto que Rudiger lo lesionara.

(5) Giovani Lo Celso: Pellegrini lo sacó de centrocampista, bajó a la base para darle fluidez a la circulación, pero le falta ganar presencia en el juego.

(7) Isco Alarcón: entró y La Cartuja le reconoció la importancia que tiene en el equipo. En quince minutos cambió al Betis y lo llevó al empate.