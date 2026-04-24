Pellegrini destaca el punto del Betis ante el Madrid y explica la suplencia de Cucho: "Tiene una rodilla molestándolo"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en La Cartuja tras el buen punto logrado ante el Real Madrid.

El técnico santiaguino habló en la zona flash para DAZN destacando que fueron mejores que los de Arbeloa: "Siempre se necesitan los tres puntos. Pero creo que fuimos superiores aquí al Real Madrid. Controlamos el partido y merecíamos desde antes haber hecho algún gol más".

Falta de gol: "Las ocasiones hay que concretarlas. Tuvimos cuatro remates en los últimos minutos del primero tiempo, luego igual. Hicimos un bien partido en términos generales. Sacar el punto al final es un buen punto".

Idea de partido con Fornals y Fidalgo junto a Amrabat: "No fue fácil armar el once inicial, nos enfrentábamos al Madrid y queríamos posesión de balón. Decidimos cambiar el esquema con Roca, dejando a Fornals más suelto. Luego metimos a Isco y a Gio. Se fueron juntando y tuvimos ocasiones hasta que se concretó".

¿Falta en el gol de Bellerín?: "Yo vi la acción como un manoteo, quizás el jugador del Madrid se dejó caer más. No fue como para pitar falta, hay muchas acciones así en los partidos".

Rodilla de Cucho Hernández: "Son importantes todos los futbolistas del plantel. Jugamos demasiados partidos seguidos, hay que hacer rotaciones y optar por los que están mejor. Bakambu estuvo en la Copa de África, luego por un tema de su país llegó tarde, pero entró el otro día y bien. Cucho, además, tiene una rodilla molestándolo. Tiene Bakambu nuevamente la posibilidad de demostrar su capacidad, que ya lo ha hecho a lo largo de su carrera".