Manu Fajardo responde a las críticas a Pellegrini tras caer contra el Braga: "Todos podemos dar un poco más de lo que estamos dando"

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié, habló este pasado viernes en DAZN en la previa del partido ante el Real Madrid en La Cartuja que terminó en empate gracias a un gol de Bellerín en el descuento.

El director deportivo verdiblanco repasó la figura de Manuel Pellegrini, la temporada llegada a su punto decisivo y la dura eliminación en cuartos de Europa League ante el Sporting de Braga.

Objetivo quinta posición y batacazo europeo: "Al margen de la competición europea, donde obviamente fue un varapalo caer aquí ante nuestra afición, ante 70.000 personas, ante un rival que honestamente, desde el máximo respeto al Sporting de Braga, creo que habíamos podido superar y plantarnos de nuevo una semifinal europea. No me gusta hablar de hipótesis ni poner notas, hay que ganar hoy aquí ante el Real Madrid. El domingo tenemos un partido importante ante el Oviedo y ya luego al final de la temporada haremos un análisis más profundo sobre esa anotación que me comentas".

Importancia de unidad A y B durante la temporada: "Al final, tanto tú como Guti, que tenéis una trayectoria a vuestras espaldas muy importante, sois conscientes de que al final lo que hace realmente grande una entidad es el colectivo, por encima de lo individual. Por mucho talento que puedas tener en la plantilla, por mucho jugador diferencial que puedas tener, si como equipo no funciona, si el colectivo no se acaba imponiendo a la individualidad, al final difícilmente el club pueda conseguir su reto, y en el Betis ese plan B que comentas funciona muy bien en el día a día, más allá de que jueguen o no, de que sean protagonistas o no. Tenemos un grupo de capitanes también que ejercen un liderazgo muy sano, que apoyan en todo momento a los jugadores que menos minutos juegan, y es clave eso".

Críticas a Pellegrini y dudas tras caer vs Braga: "Obviamente, la crítica en este caso de tu propia afición, inclusive la crítica externa siempre viene bien, al final hay que ser exigente, hay que ser autocrítico, siempre todos podemos dar un poco más de lo que estamos dando, pero más allá de ello, una cosa es la crítica y otras cosas son las hipótesis. Así que ahora mismo centrado en la temporada, centrando en lo que viene, que es lo realmente importante, lo que marca el devenir de la temporada, y en ese foco tenemos que estar todos".