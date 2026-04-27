Estas son las cuentas para que el Betis se clasifique a Europa

El Real Betis Balompié se postula a seguir haciendo historia. El equipo de Manuel Pellegrini puede conseguir su sexta clasificación consecutiva a competición europea si continúa en la misma dinámica. En estos momentos está asentado en una quinta plaza que, este lunes, por ahora, da acceso a Champions League.

Ahora mismo, la quinta plaza es sinónimo de Europa League y, la sexta, de Conference League. España tiene una pequeña ventaja en su coeficiente respecto al de los equipos alemanes para tener un equipo más en la máxima competición continental. Que la plaza extra de Champions sea para La Liga depende del desempeño del Rayo Vallecano y Atlético de Madrid en sus respectivas semifinales.

El papel en semifinales es incluso más importante que el de una hipotética final. Si los equipo españoles vencen con solvencia, sobre todo el Atlético de Madrid -ya que la Champions puntúa más para el coeficiente-, puede que España asegure esa plaza extra independientemente de quien gane la competición finalmente.

También tendrá que seguir la Europa League. El Friburgo se ha quedado sin opciones de acceder a Europa a través de competición doméstica, por lo que tendrá que levantar la Europa League para seguir su camino en Europa el año que viene.

La clasificación a Europa aún no es matemática

En estos momentos, el Betis tiene una ventaja de seis puntos sobre el sexto -Getafe- y el séptimo clasificado -Celta de Vigo-. Un escenario muy favorable en vistas de lo que tiene por delante.

Quedando 15 puntos por jugarse, el calendario que tiene por delante es relativamente sencillo, sobre todo como local. De los cinco encuentros restantes, tendrá que disputar tres en el Estadio de La Cartuja contra rivales que luchan por la permanencia. Con esos nueve puntos, sería equipo europeo con casi total seguridad.

El primero de ellos será el Real Oviedo -empataron en la primera vuelta-, en un partido en el que los carbayones buscarán agarrarse a las opciones de salvación. También tendrán que recibir al Elche, que encadena buenos resultados que lo han dejado fuera de la zona roja de la tabla momentáneamente.

El último partido de liga será ante el Levante, que viendo el momento que atraviesa puede que llegue con opciones de salvación hasta las últimas jornadas. Ganando los partidos en su feudo, seguramente el Betis logre la clasificación a competición continental.

Lo complicado lo tiene lejos de Sevilla. En la jornada 35 visitará a la Real Sociedad, que viene de ganar la Copa del Rey. Para los donostiarras la liga no ha terminado tras conseguir clasificarse a Europa League a través del triunfo copero y guardan opciones de pelear esa quinta plaza que puede dar acceso a Champions. En Anoeta, no ganan los de Pellegrini desde 2022.

En la penúltima jornada visitará al FC Barcelona. A esas alturas, el Betis podría llegar con los deberes hechos. En caso de que no, los verdiblancos tendrán que hacerle frente a un Barça que seguramente llegue con la etiqueta de campeón. La última vez que los de Heliópolis ganaron en la ciudad condal fue en 2021.

A pesar de las complicadas visitas, todo apunta a que los verdiblancos afianzarán su clasificación a Europa. El equipo no pierde como local en liga desde diciembre de 2025, por lo que seguir con esa dinámica certificaría su participación en competición continental el año que viene.

Los enfrentamientos de sus rivales por Europa

Por opciones matemáticas, Osasuna (9º, 42 puntos) y Athletic Club (10º, 41 puntos) tienen posibilidades de clasificarse a Europa, aunque parece complicado. Los bilbaínos no atraviesan su mejor momento de forma -tres derrotas en los últimos cuatro partidos- y tienen por delante rivales con todo en juego.

Se enfrentarán a Alavés, Valencia y Espanyol, que luchan por la salvación, y frente al Celta de Vigo, que luchará por clasificarse a Europa o Conference League. Su última jornada será ante el Real Madrid, que parece que ya ha dicho adiós a la temporada.

Tampoco lo tiene sencillo Osasuna. Los rojillos recibirán a Barcelona y Atlético de Madrid, además de un Espanyol que necesita puntuar para no seguir bajando posiciones. Por otro lado, visitarán a dos rivales que necesita ganar: el Levante en la jornada 35, que suma buenos resultados y ve cada vez más cerca salir de la zona roja; y un Getafe que lucha lo mismo que el Celta de Vigo.

Los 3 grandes competidores del Betis: Getafe, Celta y Real Sociedad

Los principales competidores del Betis son Getafe (6º, 44 puntos), el Celta de Vigo (7º, 44 puntos) y la Real Sociedad (8º, 43 puntos). Los de Claudio Giráldez tuvieron opciones de arrebatarle la quinta plaza a los de Pellegrini, pero se han visto envueltos en una racha de derrotas -cuatro en los últimos cinco partidos-.

El Getafe será el que tenga el calendario más asequible junto al Betis. Los de Bordalás deberán recibir a un Rayo Vallecano que acabará de jugar la ida y tendrá en el horizonte la vuelta de las semifinales de la Conference League. Visitarán a dos equipos de la zona baja, como lo son Oviedo y Elche; y tendrán que recibir también al Mallorca. Su liga se terminará en el Coliseum ante el Osasuna.

El Celta tiene que recibir a Elche, Levante y Sevilla, este en la última jornada con la posibilidad de jugarse la permanencia. Todos rivales con mucho por jugarse y que no se pueden permitir perder puntos. Las visitas de los vigueses serán frente a Atlético de Madrid y Athletic Club, que no se jugarán nada en sus enfrentamientos.

Por su parte, la Real Sociedad, con la clasificación matemática a Europa League tras ganar la Copa del Rey, alberga esperanzas de buscar el quinto lugar que puede dar acceso a Champions. Esta próxima semana visitará Nervión y a un Sevilla en descenso, para recibir un duelo directo con el Betis en Anoeta. En las tres últimas jornadas tendrá al Girona en Montilivi, que todavía puede necesitar algún punto para esquivar de la quema, tendrá en San Sebastián al Valencia que puede llegar con los deberes hechos y cerrará ante el Espanyol, cuya mala dinámica hace difícil de prever si tendrá o no problemas para lograr la salvación.