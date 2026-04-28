Marc Bartra dice adiós a la temporada: parte médico y tiempo de lesión del central del Betis

Marc Bartra ha dicho adiós a lo que resta de temporada. A falta de tres semanas para que finalice la competición, el central del Real Betis ha sufrido una lesión de la fascia plantar del pie derecho. Desde el club informan que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución, pero viendo lo que resta de liga seguramente no vuelva a aparecer.

El catalán tuvo que ser sustituido en la primera parte en la pasada jornada ante el Real Madrid después de tenderse en el terreno de juego por molestias. Ahora, con el parte médico confirmado, Manuel Pellegrini no podrá contar con uno de sus activos más valiosos en la zaga.

Parte médico de Marc Bartra

''Marc Bartra se ha sometido a pruebas médicas por los servicios médicos del club después de tener que retirarse del último partido de liga ante el Real Madrid por unas molestias en el pie derecho. Tras los exámenes médicos, se confirma que presenta una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso''.

Un entrenamiento con nombres señalados

En la sesión de trabajo que el Real Betis ha completado en la mañana de este martes, la principal ausencia ha sido la de Bartra a causa de su lesión. No obstante, Pellegrini empieza a contar con nombres que han pasado por enfermería. Junior Firpo ha vuelto a aparecer en un entrenamiento y parece que se recupera de su lesión. El lateral no pisa el verde con la elástica verdiblanca desde el pasado mes de marzo.

Por otro lado, Ángel Ortiz ha completado el entrenamiento sin complicaciones y se reducen los tiempos para volver a ver al canterano en le campo. El joven lateral tampoco aparece desde marzo, cuando tuvo que ser sustituido en San Mamés tras sufrir una subluxación del hombro. Ahora, parece que será en estas últimas jornadas cuando volverá a contar para el técnico chileno.