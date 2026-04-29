Pellegrini cuenta con dos bajas en el Betis para recibir el domingo al Oviedo

El Real Betis Balompié entrenó por segundo día en la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para preparar el duelo frente al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja. Será el enfrentamiento entre béticos y ovetenses el primero en Sevilla en el siglo XXI en esta temporada del ascenso de los carbayones que todo hace indicar que volverán a Segunda División.

Llega el colista al feudo verdiblanco y Manuel Pellegrini y el Betis sólo tienen una cosa en la cabeza: volver a ganar en Liga en La Cartuja, algo que se resiste desde el ya lejano 1 de febrero al Valencia por 2-1. Para ello cuenta el Ingeniero con casi toda la plantilla a su disposición a excepción de Marc Bartra, que cayó lesionado ante el Real Madrid y se perderá lo que resta de temporada.

Parte médico del Betis sobre la lesión de Marc Bartra ''Marc Bartra se ha sometido a pruebas médicas por los servicios médicos del club después de tener que retirarse del último partido de liga ante el Real Madrid por unas molestias en el pie derecho. Tras los exámenes médicos, se confirma que presenta una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso''.

Ángel Ortiz no entrena y Junior trabaja de forma parcial

Los otros dos jugadores del Betis que estaban en el alambre y saliendo de lesión, al margen de Isco que ya tiene minutos e incluso es decisivo, son Ángel Ortiz y Junior Firpo. El lateral diestro, que ya se ejercitaba con normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini tras una subluxación de hombro sufrida en San Mamés hace poco más de un mes, ha vuelto a quedarse fuera de la sesión, esta vez por unas molestias que no tienen relación con su lesión anterior.

Por su parte, habrá que ver cuándo podrá volver a la acción el dominicano, que no participa desde el 15 de marzo ante el Celta y acumula una temporada aciaga en cuanto a lesiones que le han impedido coger la regularidad. La última se produjo a la vuelta del último parón internacional de marzo en un entrenamiento con los verdiblancos, pero nunca hubo parte médico ni se conoció el motivo de unas molestias que parecen haber remitido.

Isco mejora poco a poco y Lo Celso apunta de nuevo al once

Ya ha tenido participación en los dos últimos partidos ante Girona y Real Madrid el capitán del Betis, Isco Alarcón, que en una entrevista con Canal Sur este pasado martes reconoció jugar con dolor y necesitar de analgésicos: "Ahora estoy a medias, jugando y entrenando con medicación. He acabado con un ciclo de corticoides y para los partidos suelo jugar con algún tipo de analgésico. No me aseguran que vaya a salir del todo bien o que me vaya a curar, porque todavía hoy no hay nada que regenere un cartílago. Estamos viendo qué opciones me pueden venir para la lesión". El de Arroyo de la Miel, con 16 y 18 minutos ante gerundenses y blancos, puede quizás estar para aumentar las cargas y disputar 30 minutos ante el Oviedo o quién sabe si incluso media parte.

El que sí que mira al futuro inmediato con optimismo es Giovani Lo Celso. El mediapunta argentino, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y deseando entrar en la lista de Lionel Scaloni con la Albiceleste para dicho certamen, ha vuelto a tiempo para intentar cuajar un buen final de campaña en estos últimos encuentros y convencer al seleccionador argentino. Ya jugó en El Sadar 17 minutos, fue titular en Montilivi jugando hasta el descanso y entró frente al Madrid para los últimos 23 minutos.

Ahora frente a los de Guillermo Almada puede volver a un once en el que tendrá que ser el faro del Betis en busca de una victoria que acerque a los verdiblancos a un quinto lugar en el que se afianzan con seis de ventaja y quieren terminar para volver a Europa League o quién sabe, si contar con el premio de ir a Champions League.