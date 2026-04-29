El Betis recibe más de 26 años después a un Oviedo con urgencias y la historia reciente a favor

El Real Betis Balompié volverá a medirse este domingo al Real Oviedo en Sevilla más de 26 años después de la última visita liguera del conjunto asturiano al feudo verdiblanco. Esta vez no será en el Benito Villamarín, sino en La Cartuja, actual casa provisional del equipo de Manuel Pellegrini, pero los antecedentes más cercanos entre ambos en la capital hispalense obligan a mirar al viejo estadio bético. Y en aquellos duelos, la memoria reciente sonríe con claridad a la entidad de las trece barras.

Sin precedentes en el siglo XXI

El choque de este domingo en La Cartuja, al que el Betis parece que llegará con dos bajas, será especial al ser el primero contra el Oviedo en el siglo XXI, puesto que hay que retroceder más de 26 años para encontrar un enfrentamiento entre béticos y carbayones.

Otero e Iván Ania disputan un balón en el Betis-Oviedo de 1999 en el Manuel Ruiz de Lopera / Emilio Morenatti / EFE

El precedente más próximo entre ambos se remonta a aquel encuentro de comienzos de octubre de 1999, resuelto por Finidi George con el único gol del partido. Aquel 1-0 fue la última imagen de un Betis-Oviedo en la capital andaluza antes de que el calendario, las categorías y el paso del tiempo separasen durante más de dos décadas a ambos clubes en territorio verdiblanco. Desde entonces, el Oviedo no ha vuelto a visitar al Betis en partido liguero.

La secuencia de los últimos cinco enfrentamientos en Sevilla deja un balance incontestable para los verdiblancos: cuatro victorias béticas y un empate. Antes de aquel triunfo por la mínima de 1999, el Betis había firmado un contundente 5-0 en abril de ese mismo año. En 1997, el duelo se saldó con un 1-1, único resultado que impidió el pleno verdiblanco en esta serie reciente, mientras que meses antes el Betis había goleado por 4-0. El quinto encuentro más cercano, en 1996, también cayó del lado heliopolitano por 2-1.

En total, el Betis suma 13 goles a favor y solo dos en contra en esos últimos cinco partidos como local ante el Oviedo, una estadística que refuerza la sensación de dominio verdiblanco en este cruce cuando se ha disputado en tierras hispalenses.

Un duelo en La Cartuja con objetivos muy distintos para Betis y Oviedo

La Cartuja recogerá ahora en la jornada 34 de LaLiga EA Sports el testigo de un duelo que históricamente, en sus capítulos más recientes en terreno bético, ha tenido el acento marcado en verde y blanco.

Con objetivos muy diferenciados, los de Manuel Pellegrini se afianzan en la quinta plaza y buscarán una victoria que les permita reafirmar su candidatura a la Europa League, a la espera de que la plaza extra por la Champions se quede en manos de España y pueda soñar con volver a la Champions League 21 temporadas después, mientras que los oviedistas persiguen la difícil tarea de eludir de las garras de volver a Segunda División, necesitando sí o sí un triunfo para albergar opciones al milagro.

En la ida, el partido sí más reciente entre ambos sin importar escenario, la contienda se saldó con empate a uno, adelantándose el Oviedo con un tanto de Ilyas Chaira desde fuera del área y empatando Giovani Lo Celso de cabeza en el minuto 83 a centro de Antony. El rosarino, de hecho, apunta este domingo al once ante los carbayones en busca de recuperar su mejor versión.