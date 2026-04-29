La dura confesión de Isco sobre su lesión: "No me aseguran que me vaya a curar al cien por cien, no hay nada aún que regenere un cartílago"

El capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, reapareció el pasado día 21 de abril en Montilivi y volvió a tener minutos ante el Real Madrid hace cinco días. Casi cinco meses después, el de Arroyo de la Miel regresó al verde y, ahora que avanza en su recuperación ha comparecido en Canal Sur Televisión con motivo de la presentación en abierto del documental 'En Silencio' rodado por Sara Sálamo, su mujer, en el que se ve al malagueño en el proceso de recuperación de su primera lesión en el Betis.

Durante la charla, Isco reconoció que lo peor ya había pasado: "He estado peor. Ahora siento que estoy saliendo un poco del pozo. Contento de volver a entrenar con los compañeros, de volver a tener minutos en el campo. Todavía siento dolor, pero creo que lo peor ha pasado. Estoy jugando y entrenando con medicación. He acabado con un ciclo de corticoides y para los partidos, analgésicos. Las opciones que hay para este tipo de lesión tampoco me aseguran que me vaya a curar al cien por cien. Todavía no hay nada que regenere un cartílago. Estamos mirando y estudiando opciones para recuperarme al cien por cien".

"Todas las lesiones las he tenido por contusión"

Infortunio con últimas lesiones: "Hasta hace un año y medio o dos, anteriormente no había tenido tantos problemas con las lesiones. Con tan mala suerte que todas las he tenido por contusión. Pasas por momentos complicados, pero tengo la suerte de estar bien rodeado y de cabeza creo que soy fuerte. He salido adelante en otras ocasiones y en esta seguro que también. A olvidarnos de lo que ha pasado, mirar hacia adelante y que cada entrenamiento y cada partido me permita seguir disfrutando de mi profesión. No sabes lo que te va a deparar más allá del siguiente entrenamiento o el partido, así que vamos día a día".

Esperanza en Mundial 2026: "La esperanza es lo último que se pierde. Voy a intentar aprovechar este mes que queda para coger ritmo, recuperar sensaciones... A ver si se me quita el dolor completamente y ya veremos. Sólo queda esperar. De la Fuente me llamó un par de veces para ver cómo estaba".